Aktuálně+ | Projekt Chytré Česko ukazuje problémy našeho školství i jak je řešit

Chytré Česko vstoupilo do své čtvrté sezony. Speciál, který pomáhal otevřít debatu o stavu českého školství a ukázat, jak se dají některé problémy efektivně řešit, rozšiřuje svůj záběr o nová témata. K článkům navíc přibyly podcasty, videodebaty nebo interaktivní infografiky.

Společný projekt Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny ukazuje, jak může vypadat vzdělávání pro 21. století. Pojmenovává hlavní problémy, hledá řešení a analyzuje je. Že se projektu daří otevírat společensky přínosná témata, dokazuje už několik ocenění. Chytré Česko získalo například cenu EDUina Media 2020 za systematičnost a šíři záběru.

Na speciálu se podílí desítka lidí mediálního domu Economia napříč obory. Tým koordinuje Zuzana Valdová. Její zásluhou proudí informace mezi redakcí, obchodem, marketingem a partnerem projektu Českou spořitelnou. Mirko Kašpar je editor a garant za redakci. Zodpovídá za obsah i za to, aby texty různých redaktorů držely stejnou linku.

Tématem vzdělávání se Aktuálně.cz zabývá dlouhodobě. Co ale stálo za vytvořením uceleného projektu?



Mirko: Výstižně to popisují kolegové z Nadace České spořitelny: "Chceme, aby se každé dítě, na každé škole v Česku učilo naplno a s radostí. Aby se rodiče nemuseli složitě rozhodovat, na jakou školu své dítě přihlásit, protože ta nejlepší škola bude ta, kterou mají nejblíže." Bylo by ale málo popsat jen nějaký problém a jít dál. Snažíme se proto ukázat i možná řešení na příkladech z praxe. Zjišťujeme také, zda se dají použít obecně, na jakékoli škole a v jakémkoli městě.

Můžete představit předchozí části projektu? Čemu se první tři roky věnovaly?



Zuzana: V první sérii textů jsme popisovali stav českého školství a největší výzvy, před kterými stojí. V pokračování jsme přicházeli s možnými řešeními a nabízeli příklady z uplatňování vzdělávacích reforem. Těch je stále více a dokazují, že změna je možná a že se vyplatí. Třetí rok jsme šli ještě dál, ukázali jsme fungující příklady a více zapojili pedagogickou i laickou veřejnost. Nynější ročník Chytrého Česka si dává za cíl ještě větší rozmanitost u aktuálních témat, jako je třeba integrace školáků z Ukrajiny. Objevuje také nové osobnosti a vzory. Kromě nadčasových obsáhlých textů nabízíme i kratší články a aktuality, více podcastů, videodebat, online chatů či interaktivní infografiky.

Co je cílem projektu?



Zuzana: Analyzuje nerovnoměrnou kvalitu českých škol a důvody, které k této nerovnosti vedou. Naznačuje doporučené cesty řešení.

Mirko: Snažíme se pojmenovat konkrétní problémy školství a zároveň ukázat, že se dají řešit a že se to na mnoha školách daří. Chceme také inspirovat a povzbudit učitele, ředitele a rodiče, kteří se o změnu snaží. Ukazujeme, které cesty už někdo prošlapal, a nabízíme možnost poučit se ze zkušeností i chyb.

Komu je tedy projekt určený?



Zuzana: Spektrum odborných pohledů i konkrétní příklady přinášíme nejen pro ředitele škol a učitele, ale i pro rodiče. Aby se mohla změna uskutečnit, musí jít tlak na instituce ve školství právě od nich.



Mirko: Bez zájmu rodičů se toho moc nezmění. Jeden z našich prvních článků se týkal právě průzkumu mezi rodiči. Pouhé jedno procento řeklo, že stav českého školství považují za velmi dobrý a změny nejsou nutné, pětina jej měla za dobrý. Většina si přála změny. Překvapila nás však i značná míra lhostejnosti - čtvrtina rodičů uvedla, že si přeje jen to, aby je škola ničím nezatěžovala. Další více než čtvrtina lpí na dodržování osnov a disciplíně.

Jak na speciál reagují čtenáři?



Zuzana: Podněty nám posílají přes kontaktní formulář na stránce projektu a přes sociální sítě. Zpětnou vazbu máme i od odborníků. Chytré Česko se dostalo do finále Novinářské ceny 2021 v kategorii Solution Journalism, tedy žurnalistiky zaměřené na řešení. Redaktorka Zuzana Hronová, která na projektu pracovala od jeho počátku, získala cenu EDUin. Zpětnou vazbou je i čtenost textů, kterou nám ukazuje analytika sledovanosti.



Mirko: Zuzanu Hronovou porota loni ocenila za systematickou práci na tématu školství a hledání možných řešení. Porotci vyzdvihli její článek o příčinách a důsledcích nerovnoměrné kvality českých škol: Bez kvalitních učitelů zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet.

Kolik práce dá koordinace projektu?



Zuzana: Když přijde do tématu připraveného k publikaci nenadálá aktualita, je třeba rychle improvizovat. Změnit ediční plán, připravit nový text a všechny věci s tím spojené. Je to trochu hektické, ale s tím se počítá. Musíte mít velkou míru empatie, flexibility a být stále se všemi v kontaktu. Být trochu jako houba a stále nasávat a sdílet informace všem v týmu.

Jak velký tým se na Chytrém Česku podílí?



Zuzana: Zhruba 10 lidí ze všech oborů. Redaktoři a editoři, včetně stážistů v regionech, grafici, lidé z marketingu a sociálních médií, kameraman i fotograf. Ve spojení jsme s lidmi v oboru a samozřejmě s Nadací České spořitelny. Společně sledujeme dění napříč regiony a hledáme inspiraci. Projektový manažer zajišťuje termíny, sdílení informací a garantuje výsledek. Šéfredaktor dohlíží na linii témat a koordinuje kapacity redakcí. Do hry vstupuje také spousta vstupů od kolegů, které si k projektu na chvíli stáhneme. Je to taková tvůrčí dílna.

Kdo přichází s tématy, kterým se budete věnovat?

Zuzana: S tématy přichází redakce, náměty má i Nadace České spořitelny, sbíráme je také od dalších odborníků. Podněty nám posílají také čtenáři.



Mirko: Další část přichází s aktuálním děním. Když se zavřou školy kvůli covidu, nastoupí nový ministr školství, objeví se zajímavý průzkum nebo na nějaké vysoké škole otevřou výjimečný obor.

Změnilo Chytré Česko váš pohled na školství?



Zuzana: Určitě ho vnímám mnohem intenzivněji a s každým rokem jako naléhavější téma. Zasáhl mě text o vzdělávání od Zuzany Hronové s velkým přesahem do dalšího projektu Aktuálně.cz Chudé Česko, který mapuje chudobu a neřešené sociální problémy na konkrétních příkladech. Čtení, které vás dostane mimo vaši sociální bublinu.



Mirko: Překvapilo mě, kolik učitelů a škol se snaží o změnu. Chtějí dělat věci jinak, než tu bylo desítky let zvykem. Ne všechno je ve školství tak špatné, jak si lidé myslí. Moc si to neuvědomujeme, ale české školství prochází výraznou změnou, byť zdaleka ne tak rychle, jak by bylo potřeba. Prohlásit, že se školáci učí příliš zbytečností, bylo ještě před pár lety skoro kacířství. Dnes se na tom shodují učitelé i odborníci a ministerstvo se chystá "osnovy" proškrtat. Nikdo už také netvrdí, že jediný způsob výuky je 45 minut mlčky poslouchat výklad a zapisovat to, co se dá za vteřinu najít na internetu.



Proč by se měli čtenáři ke speciálu vracet?

Mirko: Školy jsou jednou z mála institucí, se kterými máme zkušenost úplně všichni. Jako žáci a mnozí i jako rodiče. Máloco rozhoduje o životním úspěchu tolik jako vzdělání. Je proto důležité vědět, co se v oboru děje, jaké se dělají změny, jaké jsou problémy a jak je kde řeší.

A na co se mohou čtenáři těšit letos?

Zuzana: Pokračujeme v článcích zaměřených na řešení, v podcastech i debatách a více se rozjedeme do regionů. Přinášet budeme i aktuální témata, třeba v kontextu války na Ukrajině. Dál budeme ukazovat školy, kde se změny daří. A některá témata odlehčíme, budeme se jim věnovat skrze pořady České televize. Naposled to byl podcast se spoluautorem seriálu Ochránce Tomášem Feřtekem o složitosti učitelské profese. Otevřeme i otázku kvality života, štěstí a prospívání učitelů, což je také hodně diskutované téma.

