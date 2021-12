Zemřela Marta Szilárdová, přežila holokaust i pochod smrti

Rodačce ze slovenských Levic bylo 98 let. Informaci o jejím skonu přinesly webové stránky projektu Paměť národa, v jehož rámci občanské sdružení Post Bellum shromažďuje výpovědi pamětníků o událostech 20. století.

Szilárdová se narodila roku 1923 v jihoslovenských Levicích do židovské rodiny. V roce 1938 bylo její rodné město připojeno k Maďarsku a rodina rok poté násilně rozdělena. V roce 1944 nacisté deportovali Martu Szilárdovou, její sestru i rodiče do Osvětimi, kde se společně viděli naposledy. Dívky odtamtud putovaly do Hesenska k pásové výrobě min a granátů, která ale byla po dvou měsících zastavena. Němci se obávali postupující fronty, a vyslali proto vězně s dozorci na pochod smrti. Marta a její sestra přežily a z města Kassel putovaly zpět do rodných Levic.

Jejich dům byl ale obsazen, a proto se usídlily v nedalekých Šuranech, kde se Martě a jejímu manželovi Štefanovi později narodily dvě dcery. Trvalo léta, než se rodiče odhodlali vyprávět jim o tom, co prožili za války.