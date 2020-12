Lovil mafiány, skončil ve vazbě. Slovenský exšéf policie zemřel po pokusu oběsit se

Jednapadesátiletý bývalý slovenský policejní prezident Milan Lučanský se zasadil o vyšetřování mafiánských bossů i vražd. Ve středu zemřel v prešovské nemocnici poté, co se o den dřív ve vazbě pokusil o sebevraždu. Lučanského sebevražda může přispět ke zpochybnění celého procesu očisty, varoval Juraj Marušiak z Ústavu politických věd Slovenské akademie věd.

Milan Lučanský nastoupil do policejního sboru před třiceti lety. Po patnácti letech se stal vedoucím oddělení na Úřadu boje proti organizované kriminalitě (ÚBOK), v roce 2012 zástupcem jeho ředitele. Prezidentem Policejního sboru byl jmenován v roce 2018 po rezignaci tehdejšího šéfa policistů Tibora Gašpara. Souviselo to s trvající krizí v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Gašparův odchod tehdy požadovaly při demonstracích desetitisíce Slováků.

Server Aktuality.sk připomněl, že Lučanský v minulosti pracoval na odhalování nejzávažnějších násilných případů. Podílel se třeba na vyšetřování mafiánského bosse Mikuláše Černáka, na vyšetřování vraždy podnikatele Jána Kubašiaka či skupiny mafiánského bosse z jihu Slovenska Lájosa Sátora. Lučanský řešil také vraždu mafiána Milana Holáňa alias Gorily.

Letos ho však policie obvinila z braní úplatků. Podle Denníku N měl přijmout přes půl milionu eur (13,2 milionu korun) za krytí podvodů již stíhaného podnikatele. List dříve uvedl, že Lučanský je obviněn také v případu, ve kterém policie výměnou za úplatek v minulosti nestíhala synovce tehdejšího ministra hospodářství.

V úterý se Lučanský pokusil oběsit ve své cele na teplákové bundě. Podle Denníku N zkontrolovala vězeňská stráž Lučanského v úterý v 16:30, k incidentu mělo dojít o devět minut později. Vězeňská stráž mu v 16:39 podávala přes okénko večeři, a to už nereagoval. Poté se ho do příjezdu sanitky pokoušela oživit, ale to se podařilo až záchranářům, kteří ho převezli do prešovské nemocnice. Tam ve středu zemřel.

"Předběžné závěry a kamerové záznamy jednoznačně potvrzují naše tvrzení, že tam nebylo cizí zavinění a příslušníci ústavu Prešov neselhali," prohlásil generální ředitel vězeňské a justiční stráže Milan Ivan. Stráž podle něj celu kontrolovala každých třicet minut. Přesto Ivan odstoupil.

Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková uvedla, že zřídí nezávislou komisi, která Lučanského sebevraždu prošetří. Generální prokurátor Maroš Žilinka již vyšetřování zahájil.

Deník uvedl, že ještě v jednu hodinu odpoledne byl Lučanský u psychologa a hodinu předtím na kontrole u lékařky.

Lučanský se ve vazbě už jednou zranil

Ministerstvo už v polovině prosince muselo vysvětlovat spekulace médií o tom, že se Lučanský ve vazbě pokusil o sebevraždu. Utrpěl tehdy zranění v oblasti oka. Podle Kolíkové to tehdy zjistil taktéž pracovník věznice při běžné kontrole.

"Mělo jít o pád z výšky a následně chtěl Lučanský i cvičit," citoval deník SME Kolíkovou s tím, že Lučanský měl spadnout na kovovou postel v cele. Poté, co se zranil, podle ní ještě dělal kliky. Kolíková tehdy tvrdila, že vyšetřování vyvrátilo spekulace, že by se mělo jednat o pokus o sebevraždu.

Úctu památce generála Lučanského vyjádřil český policejní prezident Jan Švejdar. "Je mi to lidsky nesmírně líto a soucítím s jeho rodinou," napsal na Twitteru. "Těšil jsem se na každé setkání s ním a nikdy jsem je nebral jako nutnou povinnost, ale spojení příjemného s užitečným. V profesním životě to není samozřejmostí a já jsem si toho vážil," dodal.

Lítost vyjádřil i slovenský premiér Igor Matovič. "Byl výraznou změnou k lepšímu oproti policejnímu prezidentovi Gašparovi (bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, pozn. red.)," uvedl Matovič. Dodal, že má plnou důvěru k vyšetřovatelům, prokuratuře i soudu.

Také slovenská ministryně vnitra Denisa Saková vyjádřila na Facebooku upřímnou soustrast celé rodině. "Díky za všechno, co udělal pro Slovensko," uvedla.

Lučanský rezignoval na post policejního prezidenta letos v létě po nástupu kabinetu premiéra Igora Matoviče. V roce 2018 Lučanský vystřídal v čele policie Tibora Gašpara, který byl dříve v jiných kauzách rovněž obviněn a jehož soud také poslal do vazby.

Slovenská policie letos postupně zadržela a obvinila z různých deliktů včetně korupce více než desítku soudců. Stíhání čelí mimo jiné i někdejší šéf elitní složky prokuratury či někdejší vedení policie.

Někdejší vládní tábor získal mučedníka

Lučanského sebevražda může přispět ke zpochybnění celého procesu očisty, varoval Juraj Marušiak z Ústavu politických věd Slovenské akademie věd. "Případ Milan Lučanského je důsledkem praxe zatýkání lidí spojených s bývalou vládou za přítomnosti novinářů a za aktivního komentování vyšetřování afér bývalé vlády představiteli nynější vlády," napsal na webu deníku Pravda.

Nevyloučil, že Lučanského krok mohl být nepřímým přiznáním, ale při vysoké politizaci očisty státního aparátu může sebevražda přispět k tomu, že "namísto vytoužené obnovy důvěry občanů v právní stát si stále více lidí bude myslet, že policie, prokuratura či vězeňství slouží vládě, a ne právu a zákonům".

Případ bude mít podle politologa politické důsledky - a to přesně opačné, než očekával premiér Igor Matovič se svou protikorupční rétorikou. Někdejší vládní tábor totiž získal mučedníka. "Hra s ohněm je nebezpečná vždy a tím spíš, když se sirky dostanou do rukou lidí, kteří si nedokážou uvědomit důsledky svého počínání. A velmi často se obrací proti nim samým," varoval Marušiak s připomínkou, že první vláda polské strany Právo a spravedlnost (PiS) doplatila na podobnou aféru, kdy se při zatýkání zastřelila opoziční poslankyně obviněná z korupce.