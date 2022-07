Německo vrací tisíc kusů beninského bronzu. Fotky ukazují díla ukradená kolonialisty

Německo africkým státům vrací umění, které ukradlo nebo podvodně získalo během období kolonizace. Mimo jiné více než tisíc kousků beninského bronzu, který se vrátí do Nigérie. V posledních letech se podobný trend objevuje u stále více muzeí. Předměty vrátila do Konga i Belgie, bývalým koloniím vrací umění část britských institucí a americká muzea poslala několik artefaktů zpět do Indie.

