Zahraničí

"Kreml nepotřebuje všude vztyčit vlajku." Znalec nechápe trvalou zaslepenost Západu

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Západ nadále špatně chápe to, na co Kreml doopravdy míří. „Nejde mu o území, má úplně jiný plán,“ tvrdí Michał Kujawski, polský novinář zaměřující se na region střední a východní Evropy. V komentáři pro Kyiv Post tvrdí, že Rusko válčí o politické podmanění Ukrajiny a kvůli obnovení vlivu ve východní Evropě.
Rubio: Bojují asi o 30 až 50kilometrový prostor. Ukrajinu nebudeme neomezeně financovat. | Video: Reuters

Kujawski naráží na tvrzení amerického šéfa diplomacie Marca Rubia, že se bojuje o 30-50kilometrový pás v Doněcku, který je stále pod kontrolou Ukrajiny a jedná se o ústřední otázku při vzájemných jednáních. Podle Kujawského jde o hluboké nepochopení ruských cílů. 

Demokratické státy fungují a plánují v krátkých volebních cyklech a Rusko je se svou dlouhodobou strategií opakem. "Proto je pro Moskvu výhodné hovořit o ‚boji o pásmo o šířce 30-50 km‘. Zatímco se Západ ptá, zda stojí za to investovat obrovské finanční a lidské zdroje do obrany zpustošeného kusu země," píše Kujawski pro Kyiv Post.

Kreml postupuje strategií "krájení salámu". Zbavuje Ukrajinu území a politicky ji destabilizuje. "A v tom spočívá klíč. Cílem Ruska je politické podmanění. Zbavit Ukrajinu suverenity a dosadit v Kyjevě loutkovou vládu závislou na Moskvě. Je to návrat k modelu, který přetrvával po staletí až do roku 1991," je přesvědčený znalec střední a východní Evropy.

Pro východní křídlo NATO je ruským cílem zase jeho oslabení, destabilizace a obnovení ruské sféry vlivu. "Pokud bychom se řídili logikou, že jde o území, mohli bychom dojít k absurdnímu závěru, že Rusko chce obsadit města v Polsku, jako je Białystok," píše v komentáři polský novinář. 

Kreml podle něho ve skutečnosti chce, aby tyto společnosti žily ve strachu, polarizovaly se a rostla v nich podpora protizápadních, protiukrajinských a více či méně otevřeně proruských politických sil. I to je způsob, jak dosáhnout svých cílů; armáda a vztyčování vlajek nejsou jedinými nástroji," tvrdí Kujawski.

Podle něho existuje několik důvodů, proč dochází k tak hlubokému nepochopení ruských cílů. Jedním z nich je, že cíle Trumpovy administrativy nejsou v souladu s cíli Ukrajiny nebo Evropy. Patří mezi ně touha po rychlém ukončení války - myšlenka, která je ve světle výše uvedeného téměř dětinsky naivní. 

Dalším problémem je zásadní nedostatek pochopení Ruska ze strany Washingtonu. "Americká politická elita nevnímá Rusko jako seriózní stát. Mnozí si nedokážou představit, že by mohl představovat skutečnou výzvu pro Ameriku. A přesto ji představuje," myslí si Kujawski.

Americké transakční myšlení a logika "uzavírání dohod" nejsou nutně sdíleny ruskou politickou elitou, formovanou KGB. "Kdyby tomu tak bylo, Moskva by dohodu přijala už dávno - zejména proto, že dostupné informace naznačují, že nabídky byly atraktivní. Skutečnost, že Rusko nezměnilo svůj kurz navzdory přísným sankčním balíčkům, včetně amerických sankcí na Rosněfť a Lukoil, toto potvrzuje," uzavírá svůj komentář polský novinář.

Akce Rusů tajemně naznačil i Putin. Evropa reaguje a zvažuje dříve nemyslitelné kroky. (Celý článek s videem zde)

„Už je posílat nebudu.“ Putin vtipkoval o dronech, které narušily nebe nad evropskými letišti a vojenskými základnami (2. října 2025). | Video: Reuters
 
