Zahraničí

"Vydá Amerika své spojence psům?" Německo mohutně zbrojí a přemlouvá mírovou generaci

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Po druhé světové válce Německo přijalo pacifismus jako formu pokání. Po té studené se stal známkou víry v globální systém pravidel a smluv. Umožnila to moc Spojených států, které v Německu vybudovaly vojenské základny, rozmístily jednotky a umístily jaderné zbraně.
Německo opět vyzbrojuje. Utrácí miliardy za zbraně a převádí civilní průmysl na jejich výrobu. | Video: Reuters

Současný šéf německé armády Christian Freuding vidí, jak ale tento americký řád mizí. Selhávání americké podpory podle něho nemohlo přijít v horší dobu. "Nejenže máte nepřítele (Rusko), který klepe na dveře, ale také jste v procesu, kdy ztrácíte skutečného spojence a přítele," řekl Freuding americkému magazínu The Atlantic.

Nyní se Německo opět vyzbrojuje. Utrácí miliardy za zbraně a převádí civilní průmysl na jejich výrobu. Dokonce se debatuje o opětovném zavedení branné povinnosti. Vláda slíbila, že přemění armádu na nejsilnější v Evropě. Jelikož Spojené státy převracejí globální řád, který samy vytvořily, Německo možná nemá jinou možnost, píše The Atlantic.

Související

"Putin cítí pach krve." Ruský novinář prozradil, jaké jsou ukrajinské možnosti

Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád
8:54

Po ruské anexi Krymu v roce 2014 Německo souhlasilo, že během deseti let vynaloží dvě procenta HDP na obranu. Americký prezident Donald Trump si během svého prvního funkčního období ale stěžoval, že Německo a další členové NATO neplatí svůj podíl. Tehdy bylo běžné, že si příslušníci německého důstojnického sboru kupovali vlastní vybavení: boty, kalhoty, polní bundy. 

Po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 přiznal veřejně německý náčelník armády, že síly pod jeho velením byly "více méně skrovné". Německá vláda vyhlásila Zeitenwende (Přelomovou dobu). Slíbila okamžitý příval hotovosti pro Bundeswehr (ozbrojené síly), který by konečně přivedl zemi, jež má největší evropskou ekonomiku, do souladu s cíli NATO.

Pro tehdy budoucího kancléře Friedricha Merze konfrontace Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským v Oválné pracovně jasně ukázala, že se Evropa již nemůže na USA spoléhat. Vysoce postavený německý úředník, řekl anonymně reportérovi The Atlantic, že Merze pronásleduje otázka: "Vydá Amerika své spojence psům?". Po nástupu do funkce nechal Merz odhlasovat změnu německé ústavy, aby vláda mohla obraně neomezeně půjčovat.

Související

Možná ztratíte svoje děti, varuje generál. Macron chce víc mladých v armádě

FILE PHOTO: French President Macron attends Coalition of Volunteers video conference in Paris

Podle bruselského think-tanku Bruegel by účinné evropské odstrašení - například odvrácení ruské invaze do Pobaltí - vyžadovalo 1400 tanků a 2000 bojových vozidel pěchoty, což je více než kombinované schopnosti Německa, Francie, Británie a Itálie. Německo tak v příštích čtyřech letech pošle Bundeswehru více než 460 miliard eur.

Zatímco Němci navyšují vlastní výrobu zbraní, stále musí některé dovážet ze zahraničí. V poslední době se Německo začalo poohlížet po systémech protivzdušné obrany i mimo USA. Němci dolaďují protiraketový systém zakoupený od Izraelců, který dokáže zachytit a zničit balistické střely dlouhého doletu ve vesmíru. 

Cíle NATO také vyžadují, aby německé bojové síly čítaly 260 000 vojáků. To je mnohem více než současný stav, kdy je v aktivní službě přibližně 182 000 lidí. Podle šéfa obranného výboru Bundestagu Thomase Röwekampa musí vláda přesvědčit generaci vychovanou v míru, že už nemůže brát svou bezpečnost jako samozřejmost.

Podle německého poslance bude ale nakonec nezbytné zavést pro Němce brannou povinnost. To si nemyslí současný ministr obrany Boris Pistorius. Ten stále doufá, že může fungovat dobrovolný model. 

Ani to nezkoušej, Putine. Německý generál Kremlu připomněl Operaci Deutschland. (Celý článek s videem ZDE)

“Vyslali bychom Rusku signál: ‘Pozor, ani to nezkoušejte na nás zaútočit.’,” řekl německý velitel | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Brusel čekají protesty. Agrární komory zemí V4 odmítly změny v zemědělské politice EU

Brusel čekají protesty. Agrární komory zemí V4 odmítly změny v zemědělské politice EU

Netransparentní a nedůvěryhodná. Muskova síť X má v EU zaplatit tučnou pokutu

Netransparentní a nedůvěryhodná. Muskova síť X má v EU zaplatit tučnou pokutu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina Německo bundeswehr NATO zbraně zbrojení

Právě se děje

před 2 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 8 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 14 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 41 minutami
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 51 minutami
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 59 minutami
Buď Trpišovský, nebo dosud utajený cizinec. Známe podrobnosti výběru šéfa nároďáku

Buď Trpišovský, nebo dosud utajený cizinec. Známe podrobnosti výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
před 1 hodinou
Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

Bývalý reprezentační brankář Trinidadu a Tobaga a ikona Newcastlu Shaka Hislop oznámil, že trpí rakovinou prostaty. Začíná nejtěžší zápas svého života
Další zprávy