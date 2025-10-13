Zahraničí

Na Slovensku se srazily rychlíky, na místě jsou zranění. Nejspíš selhal strojvůdce

Na východním Slovensku se v pondělí dopoledne srazily dva rychlíky, dva lidé jsou po nehodě v kritickém stavu, další stovka byla zraněna lehce, uvedl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok s tím, že tři lidé uvízli v havarovaných soupravách. Za předběžnou příčinu neštěstí ministr označil pochybení jednoho ze strojvůdců.
Vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě.
Vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě.

Policie později informovala, že ve vlacích bylo přibližně 80 cestujících.

Z vyjádření národního vlakového dopravce ZSSK vyplývá, že neštěstí se stalo nedaleko Rožňavy a v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě.

Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily či visely ve vzduchu. Značně poškozena byla jedna z lokomotiv, která po nehodě zůstala na trati. Lokomotiva druhého vlaku skončila mimo trať pod železničním náspem.

Záchranáři kolem poledne počty zraněných neupřesnili. K nehodě vyslali sanitky i vrtulníky. Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích oznámila, že aktivovala plán pro mimořádné situace. Jeden vážně zraněný pacient z nehody v této nemocnici podstoupil operaci.

Policie informovala o čelní srážce souprav. Nehoda se stala na trati, která spojuje Košice se Zvolenem na středním Slovensku. Lidé, kteří cestují vlakem z Košic do Bratislavy, zpravidla využívají spoje na jiné trati, a to na hlavním železničním koridoru přes severoslovenskou Žilinu.

 
