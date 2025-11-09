Zahraničí

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

ČTK ČTK
Aktualizováno před 35 minutami
U slovenského Pezinku nedaleko od Bratislavy se v neděli večer srazily dva vlaky slovenských drah. Mluvčí dopravního podniku Ján Baček potvrdil, že na místě neštěstí je několik zraněných. Podle serveru aktuality.sk sanitky odvezly devět vážně poraněných cestujících.
Srážka vlaku u slovenského Penzinku
Srážka vlaku u slovenského Penzinku | Foto: aktuality.sk, čtenářka Renata

Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.

Jeden z cestujících, který byl ve vlaku z Košic do Bratislavy, řekl, že "to byla strašná rána". Nejhorší byla podle něho situace v prvním vagónu.

Související

Slovenský záchranář: Nemůžeme hned pomoci každému, velké nehody jsou o třídění

Nehoda na Slovensku u Nitry.
0:27

"Jel jsem z Píšťan do Bratislavy, jezdím s ním pravidelně. Asi po 15 minutách jízdy nás to všechny hodilo dopředu, jak vlak zastavil. Zbrzdil mě jen připevněný stole, aby sem celým tělem nevrazil do paní, které seděla naproti mě," citoval server aktuality.sk krátce před devátou hodinou večerní cestujícího Šimona Slámu.

"Všechny nás z vlaku evakuovali. Jsem stále v šoku," dodal Sláma. Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen. Podle slovenských drah zatím nejsou známé příčiny.

Agentura TASR uvedla, že záchranáři na místě stále zasahují. 

"Informace o počtu zraněných poskytneme, jakmile to situace dovolí," citovala agentura mluvčí slovenského operačního centra záchranné služby Petru Klimešovou.

Na místo by měl jet slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Minulý měsíc se přitom nedaleko Rožňavy srazily dva rychlíky, zranění utrpěly desítky lidí.

 
Mohlo by vás zajímat

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Tisíce lidí opustily domovy v Osnabrücku kvůli nálezu nevybuchlých bomb z války

Tisíce lidí opustily domovy v Osnabrücku kvůli nálezu nevybuchlých bomb z války

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou

Viděla šílené věci, teď se vrátila z Gazy. Rozhovor s českou válečnou fotografkou
13:08
zahraničí Aktuálně.cz Obsah nehoda železnice Slovensko srážka

Právě se děje

Aktualizováno před 35 minutami
"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Na místě zasahují záchranáři. Podle serveru aktuality.sk sanitky odvezly devět vážně poraněných cestujících.
před 58 minutami
Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Netypicky kritický Priske šije do vlastních řad. Sparta prý ztratila touhu a hlad

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske zkritizoval výkon týmu v prvním poločase utkání 15. ligového kola proti Teplicím.
před 1 hodinou
Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Zájmy samospráv a úřadů se při plánování rozvoje měst rozcházejí. Úředníci často prosazují spíš své vidění světa, než zákony, říká Ondřej Boháč. 
před 1 hodinou
Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Fotbalové šílenství v Plzni: hloupost fanoušků, potyčky, osm gólů a výhra Slavie

Slavia vede ligu. Ve šlágru 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže sešívaní dokázali zvládnout bláznivý duel a vyhrát 5:3 v Plzni.
Aktualizováno před 2 hodinami
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Přenos skončil
Plzeň - Slavia 3:5. Šílená jízda na západě Čech skončila vítězstvím sešívaných

Sledovali jste online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Viktorií Plzeň a Slavií Praha.
před 2 hodinami
Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

Šéfové stanice BBC rezignovali po kritice kvůli upravenému videu s projevem Trumpa

BBC čelila kritice za kontroverzní sestříhání projevu, který Trump pronesl 6. ledna 2021 předtím, než jeho stoupenci zaútočili na Kapitol.
před 2 hodinami
Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Mladí volí kostel místo sociálních sítí. Křesťanství zažívá u generace Z comeback

Po letech odklonu se mladí lidé opět obrací na víru. Co ale stojí za tímto nečekaným obratem?
Další zprávy