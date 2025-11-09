"Jsem stále v šoku." Srážka vlaků u Pezinku si vyžádala několik těžce zraněných

Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.
Jeden z cestujících, který byl ve vlaku z Košic do Bratislavy, řekl, že "to byla strašná rána". Nejhorší byla podle něho situace v prvním vagónu.
"Jel jsem z Píšťan do Bratislavy, jezdím s ním pravidelně. Asi po 15 minutách jízdy nás to všechny hodilo dopředu, jak vlak zastavil. Zbrzdil mě jen připevněný stole, aby sem celým tělem nevrazil do paní, které seděla naproti mě," citoval server aktuality.sk krátce před devátou hodinou večerní cestujícího Šimona Slámu.
"Všechny nás z vlaku evakuovali. Jsem stále v šoku," dodal Sláma. Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen. Podle slovenských drah zatím nejsou známé příčiny.
Agentura TASR uvedla, že záchranáři na místě stále zasahují.
"Informace o počtu zraněných poskytneme, jakmile to situace dovolí," citovala agentura mluvčí slovenského operačního centra záchranné služby Petru Klimešovou.
Na místo by měl jet slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Minulý měsíc se přitom nedaleko Rožňavy srazily dva rychlíky, zranění utrpěly desítky lidí.