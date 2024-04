Za tajemným onemocněním amerických diplomatů může stát ruská vojenská rozvědka

Ruský investigativní portál The Insider publikoval materiál, který může odkrývat vysvětlení dlouholeté záhady, spojené s tajemným onemocněním řady amerických diplomatů i jejich rodinných příslušníků. Podle portálu, který se snažil záhadu vyluštit ve spolupráci s německým listem Der Spiegel a pořadem 60 Minutes americké stanice CBS, stojí za útoky proti Američanům ruská vojenská rozvědka GRU.

Bolesti hlavy, únava, deformace sluchu, ale i závratě a nevolnosti. Právě na takové problémy si začali v roce 2016 stěžovat američtí diplomaté a jejich rodinní příslušníci, kteří žili a pracovali v kubánském hlavním městě Havana. Odtud tedy i název této "záhady": Havanský syndrom. Název se nezměnil ani poté, co podobné zdravotní problémy začali hlásit, američtí diplomaté, ale například také agenti CIA z dalších zemí, včetně Rakouska, Kolumbie nebo Vietnamu.

Američané se pustili takřka od prvního případu do vyšetřování, ale čas od času jen přišli s informací, že si nedokáží vysvětlit, co přesně problémy způsobuje. Až nyní se objevily informace, které by mohly přinést rozuzlení. Podle článku na ruském portálu The Insider, stojí za onemocněním příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. V článku o odhalení havanského syndromu podrobně popisují, co a jak mohla rozvědka dělat, aby na Američany útočila.

The Insider uvedl, že ve městech, v nichž se "havanský syndrom" objevil, se pohybovali členové ruské vojenské rozvědky z jednotky 29155. Vysoce postavení členové zmíněné jednotky přitom dostali ocenění za svůj přínos k vývoji takzvaných akustických zbraní. Jde o zařízení, které za pomoci vysokofrekvenčních vln může zasáhnout mozek oběti. Kreml ruské zapojení popírá.

Mimochodem, členy zmiňované jednotky média už dříve spojila například s otravou nervově paralytickou látkou bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky a britského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii nebo zbrojaře Emilijana Gebreva v Bulharsku. Gebrev měl uskladněné zbraně i v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. České úřady nejpozději od roku 2021 podezírají z tohoto výbuchu rovněž příslušníky GRU.

První případ "havanského syndromu" se podle investigativního portálu mohl vyskytnout už dříve než v roce 2016. Podle něj se odehrály dva "útoky" v roce 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem, přičemž jednou z obětí byl zaměstnanec amerického konzulátu.

Problémy měl také úředník amerického ministerstva obrany

Americký list The Washington Post loni napsal, že podle analýzy pěti amerických zpravodajských agentur "havanský syndrom" velmi pravděpodobně nezpůsobil útok znepřátelené vlády ani zbraň či zařízení vysílající energetické paprsky. Uvedl také, že vysvětlení jevu zůstává nejasné.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nyní podle agentury TASS podotkl, že média už dříve v souvislosti s "havanským syndromem" vinila Rusko, a prohlásil, že pro ruské zapojení chybí důkazy. "Média po mnoho let vnucují téma takzvaného havanského syndromu. Od samého začátku je přitom nejčastěji spojováno s obviňováním ruské strany, ale za celou dobu nikdo pro tato hlasitá obvinění nezveřejnil nebo nepředložil alespoň trochu přesvědčivé důkazy," prohlásil Peskov.

Pentagon v pondělí podle agentury Reuters potvrdil, že příznaky "havanského syndromu" trpěl i vysoce postavený úředník amerického ministerstva obrany, který se loni zúčastnil summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu.

"Mohu potvrdit, že vysoce postavený úředník ministerstva obrany měl příznaky podobné těm, které byly hlášeny při neobvyklých zdravotních incidentech," řekla dnes novinářům mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová. Dodala, že onen nejmenovaný úředník nebyl součástí delegace ministra obrany Lloyda Austina na summitu NATO v litevské metropoli, ale byl tam "samostatně a zúčastnil se schůzek, které byly součástí summitu NATO".

Mluvčí s odvoláním na lékařské tajemství a ochranu soukromí neupřesnila, zda dotyčný musel vyhledat další lékařskou pomoc, zda musel přestat plnit své povinnosti či odejít do penze.