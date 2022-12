Zabavené miliony a obvinění z praní peněz. Skandál v Evropském parlamentu se rozrůstá

Belgické vyšetřování údajné korupce v Evropském parlamentu (EP) je velmi znepokojivé. Podle agentury Reuters to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell v reakci na razie a zatýkání evropských představitelů v souvislosti s podezřením, že přijímali peníze a drahé dary od Kataru. Irský ministr zahraničí Simon Coveney uvedl, že kauza je pro instituci škodlivá.

Belgická policie v pátek v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do nějž jsou zapleteni členové EP a Katar, prohledala šestnáct domů, zabavila 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) a zatkla několik lidí. Ve vazbě zůstávají čtyři ze šesti zadržených. Prokuratura je obvinila z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce, aniž je jmenovala.

Mezi obviněnými je podle médií místopředsedkyně EP Eva Kailiová, kterou předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová zbavila v sobotu jejích pravomocí. Řecké političce už také pozastavila členství sociálnědemokratická frakce v Evropském parlamentu a ze svých řad ji vyloučila i její řecká domovská strana PASOK. Řecký úřad pro boj proti praní špinavých peněz dnes oznámil, že zmrazil veškerý majetek Kailiové, opatření se vztahuje i na její příbuzné. Podle deníku Le Soir zůstávají ve vazbě i partner Kailiové a asistent europoslance Francesco Giorgi, bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri a jeden bruselský lobbista.

"Jistě, ta zpráva je velmi znepokojivá," řekl Borrell novinářům při příchodu na zasedání ministrů zahraničí členských států EU. "Čelíme některým událostem, některým skutečnostem, které mě jako bývalého předsedu Evropského parlamentu jistě také znepokojují," dodal.

"Je to škodlivé. Musíme tomu přijít na kloub," řekl Coveney novinářům v Bruselu. "Je to skandál, kolem kterého musíme odhalit pravdu, abychom zajistili, že se to nebude opakovat," dodal šéf irské diplomacie.

Podle Baerbockové je kvůli údajné korupci ohrožena důvěryhodnost EU. "Jedná se o skutečně neuvěřitelný incident, který musí být nyní jednoznačně a s plnou silou zákona objasněn, protože v sázce je také a především důvěryhodnost Evropy," řekla dnes novinářům Baerbocková. "Jakákoli korupce je naprosto nepřijatelná, a jsem rád, že belgická policie je schopna proti ní zakročit," řekl v Bruselu český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Prokurátoři uvedli, že již několik měsíců měli podezření, že se stát z Perského zálivu snaží ovlivňovat rozhodování v Bruselu. Čtyři zadržení čelí obvinění, že přijali dary a peníze od katarských zájmových skupin, aby ovlivnili politická rozhodnutí v období před pořádáním mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Představitelé tohoto státu mezitím označili informace o svém zapojení do korupční kauzy za vážnou dezinformaci.

Většina zadržených a vyšetřovaných má blízko k Pokrokovému spojenectví socialistů a demokratů (S&D), což je druhá největší frakce v EP. Jediná česká členka frakce S&D je Radka Maxová

"Oceňuji, že Parlament, i sociálnědemokratická frakce v Evropském parlamentu, jednaly rychle. Frakce ihned požádala o pozastavení práce Kailiové na všech tiscích a hlasování v plénu týkající se států Perského zálivu, zejména uvolnění vízového režimu a plánované návštěvy a určitě budeme spolupracovat se všemi vyšetřujícími orgány. S&D také již rozhodlo o okamžitém pozastavení členství Kailiové v naší frakci," uvedla v prohlášení zaslaném ČTK Maxová.

Vrcholoví představitelé EP již nějakou dobu spolupracovali s belgickou policií na přísně tajném vyšetřování vedeném státním zástupcem Michelem Claisem. Mimo jiné jí dali zelenou k uzavření několika parlamentních kanceláří a shromažďování důkazů, řekli serveru Politico nejmenovaní evropští představitelé.

Evropský parlament měl tento týden hlasovat o návrhu na prodloužení bezvízového styku s EU pro Kuvajt, Katar, Omán a Ekvádor. Někteří zákonodárci navrhli, aby byly rozprava a hlasování odloženy. Metsolaová se dnes po příjezdu do Štrasburku, kde se koná plenární zasedání EP, setká se šéfy evropských politických frakcí a přednese projev, během něhož se bude kauzou zabývat.