Terč číslo jedna. Agent Mosadu popsal "vraha a psychopata", který vládne Gaze

Tvář zla, terč číslo jedna. I to jsou přezdívky, které Izraelci dali nejvýše postavenému představiteli Hamásu v Gaze Jahjá Sinvárovi. Podle novináře Pavla "Pawluschy" Novotného jde o psychopata, jehož cílem je zejména vraždit. “Podle izraelských tajných služeb vlastníma rukama zabil desítky lidí. Údajně uřízl člověku hlavu pilou, zalil ho betonem zaživa," popisuje svědectví agenta Mosadu.

Vedle Muhhamada Dífa je Jahjá Sinvár pravděpodobně druhý muž, který teroristický útok na Izrael naplánoval. Narodil se v roce 1962 a dětství strávil v Egyptě. V roce 1988 zorganizoval únos a vraždu dvou izraelských vojáků. Izraelci jej dopadli a ve vězení strávil dvaadvacet let. Na svobodu se dostal v roce 2011 výměnou za izraelského vojáka Gilada Šalita, uneseného do Gazy.

Právě ve dvou dekádách strávených v izraelské cele podle novináře a publicisty Novotného, který dlouhá léta sleduje region a má za sebou mnoho cest po Blízkém východě, tkví Sinvárova nenávist k Izraeli. Tu mimo jiné dokazuje i fakt, že namísto úniku do bezpečí po vzoru ostatních vůdců hnutí setrval v Gaze. "Kvůli svému náboženskému zápalu je schopen nechat město úplně zničit. Ale platí, že on není celý Hamás a dokonce měl problém být do čela organizace zvolen," tvrdí novinář.

Jahjá Sinvár se navzdory své "podivné povaze" stal podle novináře tváří operace Hamásu proti Izraeli. "Je jejich Usámou bin Ládinem. Už jen ze symbolických důvodů bude Izrael chtít ukázat, že je mrtvý. Kdyby se tak nestalo, tamní média by mu pořád dávala prostor," říká s tím, že pro mnoho místních obyvatel by jeho smrt byla zadostiučiněním.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

0:20-4:36 Jakou roli hraje Katar v souvislosti s probíhajícím konfliktem v Izraeli?

4:37-7:08 V Kataru nyní přebývá šéf Hamásu Ismáíl Haníja. Je tam více vůdců?

7:08-8:43 Mnoho Arabů souzní s názorem, že Hamás je teroristická organizace. Můžete to rozvést?

8:44-9:50 Je pravda, že většina arabského světa Hamás odsuzuje?

9:50 - 13:09 Tvář zla, terč číslo jedna, tak o něm mluví Izrael. Kdo je Jahjá Sinvár, faktický vládce Pásma Gazy, který na místě fakticky je a je pravděpodobně mozkem celé té operace?

13:10 - 15:36 Je pravda, že bez smrti Jahjá Sinvára nejspíš Izrael nebude moci prohlásit, že je válka ukončená?