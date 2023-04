Černobyl, jak jste ho ještě neviděli. Fotograf dokumentuje tíseň liduprázdného města

Václav Vašků

Kolem Černobylu vznikla zakázaná zóna, kam se dlouho nedostal nikdo nepovolaný. Podívejte se na videa, která letos pořídil fotograf Václav Vašků.

V noci na 26. dubna 1986 explodoval reaktor číslo čtyři jaderné elektrárny v Černobylu. Krátce na to radioaktivní mrak přikryl Bělorusko a Ukrajinu. Pak jej vítr rozfoukal po celé Evropě. Tisíce lidí nasazovaly vlastní životy, aby uhasili atomový požár. Další stovky tisíc likvidovaly následky havárie. Téměř půl milionu bylo evakuováno, a tito lidé tak navždy ztratili svůj domov. Kolem Černobylu byla vytvořena zakázaná zóna, kam se dlouho nedostal nikdo nepovolaný. Dnes speciální propustku vydávají jen adrenalinovým turistům, kteří jsou ochotni za to draze zaplatit…



Podívejte se na videa, která letos pořídil fotograf Václav Vašků, který jezdí na Ukrajinu a do Běloruska pravidelně již deset let. Snaží se tam dokumentovat dopady černobylské katastrofy na přírodu a člověka. Fotografie z těchto míst vystavoval mj. v USA, Kanadě, Brazílii, Turecku, na Ukrajině a v řadě dalších zemí. Jeho fotoesej z Černobylu získala cenu na Czech Press Photo 2005.