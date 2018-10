před 15 minutami

Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že přijal rezignaci velvyslankyně Spojených států při OSN Nikky Haleyové. Ta ve své funkci skončí do konce roku. Trump se nechal slyšet, že se mu se svým úmyslem svěřila už před šesti měsíci. Odůvodnila to tím, že si chce dát na nějaký čas pauzu. Na tiskové konferenci v Oválné pracovně také řekl, že odvedla skvělou práci a že doufá, že se do jeho týmu v budoucnu vrátí. Jejího nástupce Trump jmenuje do dvou až tří týdnů. Haleyová mezitím podle agentury Reuters vyvrátila spekulace, že by se chystala na prezidentskou kandidaturu v roce 2020.

