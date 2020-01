Ve vládní čtvrti v Bagdádu explodovaly rakety kaťuša. Oběti nejsou hlášené

Švýcar Daniel Yule vyhrál podruhé za sebou slalom v Madonně di Campiglio a vybojoval druhý triumf ve Světovém poháru. Norského favorita Henrika Kristoffersena porazil o 15 setin sekundy. Třetí místo obsadil díky nejrychlejší druhé jízdě Francouz Clement Noël, který byl po prvním kole až osmý.

Yule si zopakoval v italském středisku vítězství z prosince 2018, jinak byl v závodech Světového poháru nejlépe pětkrát třetí - vždy ve slalomu. "Asi to bude tím italským jídlem, že jsem tady tak rychlý," žertoval šestadvacetiletý Švýcar, který vedl už po první jízdě. "Ba ne, sedí mi to tady. Strmý svah i zdejší sníh. To je každopádně rozdíl oproti Záhřebu, kde se s tím vždycky peru. Tady to odsejpá," pochvaloval si Yule, který v předchozím slalomu v Chorvatsku obsadil až 27. místo.

SP ve sjezdovém lyžování v Madonně di Campiglio (Itálie):

Muži - slalom: 1. Yule (Švýc.) 1:35,60 (47,56+48,04), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,15 (47,75+48,00), 3. Noël (Fr.) -0,25 (48,36+47,49), 4. Foss-Solevaag (Nor.) -0,30 (48,09+47,81), 5. Pinturault (Fr.) -0,60 (48,47+47,73), 6. Nef (Švýc.) -0,85 (48,43+48,02), 7. Ryding (Brit.) -1,34 (48,55+48,39) a Hadalin (Slovin.) -1,34 (48,89+48,05), 9. Mölgg (It.) -1,39 (48,79+48,20), 10. Strolz (Rak.) -1,40 (48,62+48,38), …Zabystřan (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 12 závodů): 1. Kristoffersen 242, 2. Noël 240, 3. Yule 190, 4. Myhrer (Švéd.) 175, 5. Pinturault 174, 6. Zenhäusern (Švýc.) 130.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 44 závodů): 1. Pinturault 475, 2. Kilde (Nor.) 474, 3. Kristoffersen 471, 4. Paris (It.) 454, 5. Mayer (Rak.) 362, 6. Feuz (Švýc.) 361, …106. Zabystřan 12.