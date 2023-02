"Západ dodává nacistům zbraně." Reportéři vyzpovídali Rusy v Moskvě k roku války

Přejí si, aby konflikt co nejdřív skončil, ale očekávají, že vyhraje Rusko. "Válka je samozřejmě špatná, ale tento rok ukázal, že jiné rozhodnutí udělat nešlo," říká obyvatelka Moskvy Marina v anketě agentury Reuters na roční výročí ruské války, které Kreml říká speciální vojenská operace. "Bráníme naši nezávislost, svobodu a budoucnost našich dětí," dodává.

NATO s námi válčí a těm nacistům dodává vybavení. Co očekávají Moskvané od druhého roku války? | Video: Reuters

Reportéři agentury Reuters mluvili s lidmi v ruském hlavním městě a ptali se jich, co očekávají od druhého roku největšího evropského konfliktu od druhé světové války. Podle mladého otce Jevgenije je celý svět proti Rusku. "NATO s námi válčí skrze Ukrajinu a dodává těm nacistům vybavení. Těšíme se, že letos vyhrajeme - doufejme. Čím dříve to skončí, tím lépe," vysvětluje Rus.

Starší Moskvanka Věra na otázku v anketě odpověděla, že si přeje hlavně mír a rychlé ukončení konfliktu. "Obětí bylo příliš mnoho. My důchodci to všechno cítíme," popisuje seniorka. Mladší obyvatelka Moskvy Jekatěrina byla zdrženlivější a reportérům řekla jen to, že "speciální vojenskou operaci" nemůže komentovat a že je "velmi smutná".

Před rokem krátce před čtvrtou hodinou ranní kyjevského času Rusko zahájilo první raketové údery proti Ukrajině a hranice překročily první kolony ruských vojáků. Moskva pod záminkou "osvobození" ruskojazyčného obyvatelstva Ukrajiny, "denacifikace" a "demilitarizace" země rozpoutala největší válku v Evropě od konce druhé světové války.

Rok, který uplynul od začátku ruské invaze na Ukrajinu, se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nesl ve znamení bolesti, smutku, víry a jednoty. Západní spojenci Kyjeva, mezi nimi německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo britský král Karel III., vzdali hold boji Ukrajinců za svobodu a vzkázali ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že i když sázel na rozdělení spojenců Kyjeva, docílil opaku.

Na znamení podpory napadené zemi do Kyjeva přicestoval také polský premiér Mateusz Morawiecki a oznámil, že Polsko Ukrajině dodalo čtyři ze čtrnácti slíbených tanků Leopard 2 a že další budou brzy následovat.