V Montrealu pobodal útočník během mše kněze, zadrželi ho hlídači

Katolický kněz byl během ranní mše v chrámu sv. Josefa v Montrealu napaden a pobodán. Útočník byl zadržen, uvedla kanadská televize CTV na svém webu, kde se později objevily i záběry z útoku.

"Svědci uvedli, že kněz sloužil mši a náhle se na něj vrhl muž a napadl jej ostrým předmětem," řekla policejní mluvčí Caroline Chèvrefilsová podle webu Globalnews.ca.

Útočníka okamžitě po činu zadrželi hlídači, kteří jej předali policistům. "Podezřelého zatkli policisté, kteří jej převezli na vazební věznice, kde bude vyslechnut vyšetřovateli," řekla agentuře AFP policejní mluvčí.

Stále nejsou k dispozici žádné informace ohledně totožnosti a motivů útočníka, který na kněze zaútočil před zraky asi 50 věřících. Mše se také vysílala na internetu, poznamenala AFP.

Podle záběrů, odvysílaných v televizi, útočil mladý muž v bundě a v čepici, vyzbrojený nožem.

"Viděla jsem, jak vytáhl nůž a vrhl se na kněze. Jak jsem to viděla, vykřikla jsem, abych přivolala strážce. Rychle zasáhli," vylíčila rozhlasové stanici Radio-Canada Adèle Plamondonová, která asistovala knězi během mše. Útočník byl podle ní běloch vyšší postavy.

S ohledem na to, co se stalo ve městě Christchurch, by všechny církevní objekty měly být pod dohledem, řekl AFP v narážce na masakr v mešitách v novozélandském městě Jean-François Lefèbvre, stavební dělník, který asistoval při zadržení útočníka, než jej převzala policejní hlídka. Považuje za politováníhodné, že k útoku došlo na místě, které ročně navštíví na dva miliony turistů.

Lékaři ošetřili kněze na místě a pak jej odvezli do nemocnice. Podle úřadů utrpěl lehčí zranění na horní části těla, jeho život ohrožen není. Claude Grou, který působí jako duchovní v chrámu, představujícím jednu z hlavních turistických atrakcí Montrealu, "je ve stabilním stavu", ujistil biskupský úřad.