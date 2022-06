V Chorvatsku zatkli členku Pussy Riot, hrozí jí vydání do Turkmenistánu

Chorvatská policie zadržela členku ruské punkové a feministické skupiny Pussy Riot Ajsoltan Nijazovovou. Stalo se tak na základě zatykače Interpolu, o který už v roce 2003 požádal její rodný Turkmenistán. Chorvatský soud nyní rozhoduje o vydání ženy do středoasijské země, informoval deník Večernji list s odvoláním na členy skupiny.

Turkmenská aktivistka Nijazovová se účastní protiválečného turné Riot Days, v jehož rámci skupina v pondělí vystoupila v Záhřebu. Zatčena byla tentýž den při příjezdu do země ještě na hraničním přechodu se Slovinskem.

Autoritářský Turkmenistán nechal vydat zatykač Interpolu na Nijazovovou kvůli údajné zpronevěře 40 milionů dolarů (921 milionů korun) patřících tamní centrální bance. Členové skupiny tvrdí, že obvinění Nijazovové jsou vykonstruovaná a proces je politický, neboť její otec stranil opozici a kvůli tomu zemřel ve vězení.

Členka Pussy Riot byla zatčena již minulý týden ve Slovinsku, soud ji nicméně po deseti hodinách strávených ve vazbě propustil a oznámil, že stíhána nebude, uvedl server 24ur. Její slovinský obhájce uvedl, že trest si Nijazovová již odpykala v Rusku, které na ni vydalo vlastní zatykač. Právě v ruské trestanecké kolonii se Nijazovová seznámila s vedoucí členkou Pussy Riot Marijí Aljochinovou.

Večernji list uvedl, že Nijazovová byla umístěna do vazby pro osoby určené k vyhoštění. Podle členů skupiny to znamená, že jí hrozí deportace do Turkmenistánu, který má stále zájem na její vydání. "Jde o diktaturu, kde jsou lidé zabíjeni," varovala členka skupiny Olga Borisovová.

Podle deníku není jasné, proč chorvatské úřady postupovaly jinak než slovinské a nařídily poslat Nijazovovou do vazby.