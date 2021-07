Odpůrci vakcín chtěli vtrhnout do slovenského parlamentu, policie použila slzný plyn

Slovenská policie použila slzný plyn poté, co se demonstranti z řad odpůrců očkování proti covidu-19 pokusili vtrhnout do sídla parlamentu. Během potyček byla jedna policistka zraněna, uvedl list Sme na svém webu. Poslanci mají v pátek na mimořádné schůzi schvalovat novelu zákona, podle které by se při přijímání opatření proti pandemii covidu-19 mělo přihlížet k digitálnímu certifikátu o očkování.

Od rána před parlamentem stovky lidí skandují hesla jako "gestapo", "vlastizrada" či "vydejte nám parlament". Dav zablokoval vstup do sídla parlamentu. Na místě jsou policejní těžkooděnci a antikonfliktní tým, uvedl deník Sme. Podporu demonstrantům vyjádřili někteří opoziční poslanci a Ľuboš Blaha z opoziční strany Směr-SD slíbil bojovat proti "očkovacímu fašismu" a "očkovacímu apartheidu". Podle webu Noviny.sk na místě řečnil i předseda krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba a z přinesených reproduktorů se ozývaly písně "od pravicových kapel z České republiky". Demonštranti blokujú vstup do parlamentu, dnu nikoho nepúšťajú https://t.co/Aq7EGoo8dQ — Pravda.sk (@Pravdask) July 23, 2021 Předseda sněmovny Boris Kollár schůzi zahájil s tím, že bude pokračovat do 22.00 a v případě potřeby i v sobotu. Situaci před parlamentem označil šéf parlamentu za fatální selhání policie a policejního prezidenta Petra Kovaříka. Ke střetu podle Kollára nemuselo dojít, kdyby policie zřídila zátarasy alespoň 50 metrů od parlamentu. "Ti lidé proti něčemu bojují. To neznamená, že je budeme bít obušky či polévat vodními děly nebo na ně pouštět slzný plyn. Kdyby to policisté zvládli a byli venku zátarasy, tak se nic takového nestane," řekl Kollár. Dodal, že demonstrace byla předem ohlášená a policie se na ni měla připravit. Obdobné dřívější protesty se odehrály pokojně. Předsedkyně jedné z vládních stran naopak odsoudila agresivitu demonstrantů a útoky na policii. "Plně respektuji právo občanů pokojně demonstrovat, v demokratické společnosti je ale nepřípustné, aby demonstrace provázelo násilí a porušování zákona," uvedla Veronika Remišová podle Denníku N. Agresivitu davu přičetla nynější opozici okolo expremiéra Roberta Fica a označila ji za "výsledek zničující politiky lidí, kteří se dnes bojí politické a trestní odpovědnosti" za své počínání během dřívějšího vládnutí.