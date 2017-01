Turecko loni zabránilo 339 teroristickým útokům, řekl ministr

před 23 minutami

Turecké bezpečnostní složky v loňském roce zabránily celkem 339 teroristickým útokům, které z drtivé většiny plánovali kurdští radikálové. Řekl to v úterý turecký ministr vnitra Süleyman Soylu. Během vstoupení v parlamentu Soylu upřesnil, že 313 pokusů bylo od zakázané Strany kurdských pracujících (PKK) a 22 od radikálního seskupení Islámský stát (IS). Policie podle ministra zachytila 247 výbušných zařízení a 23 bomb nastražených v autech. Zadržela také 23 osob, které se chystaly spáchat sebevražedný atentát. Jen za poslední tři měsíce se podařilo zmařit zhruba 80 útoků, upozornil Soylu. Celkem bylo loni kvůli podezření ze spolupráce s IS zadrženo přes 3500 lidí, z toho 1530 cizinců.

autor: ČTK