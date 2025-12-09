"Trumpovo" příměří situaci nevyřešilo. Thajsko a Kambodža na sebe útočí na hranicích

Země ležící v jihovýchodní Asii se navzájem obviňují, že od nedělního večera obnovily útoky. Kambodža dosud tvrdila, že na útoky Thajska, které v pondělí provedlo letecké údery na pohraniční oblasti, nereagovala.
V úterý ale bývalý kambodžský premiér Hun Sen na svém facebookovém účtu napsal, že kambodžská armáda zahájila odvetu "poté, co více než 24 hodin projevovala zdrženlivost, aby dodržela příměří a měla čas evakuovat obyvatelstvo".
"Naše síly musí bojovat všude, kde nepřítel zaútočil," napsal vlivný bývalý vůdce a vyzval kambodžské jednotky, aby zničily nepřátelské síly. "Kambodža chce mír, ale musí odpovědět na útok, aby chránila své území," dodal Hun Sen.
Thajská armáda v úterý oznámila smrt dalších dvou vojáků a zvýšila tak celkový počet obětí od nedělního obnovení střetů na tři. Zraněno bylo asi 30 příslušníků thajských ozbrojených sil.
Kambodžské ministerstvo obrany ve stejný den informovalo o úmrtí dalších tří civilistů a asi dvaceti zraněných; podle Phnompenhu se tak celkový počet zabitých kambodžských civilistů zvýšil na sedm. Na obou stranách hranice byly evakuovány desítky tisíc lidí.
Spory mezi státy trvají letos už od května
Vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po ekonomickém tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.
Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu poté, co mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž kolonií tehdy Kambodža byla. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.