Záplavy v jihovýchodní Asii si vyžádaly na 1800 obětí, na Sumatře hrozí i hladomor

Na základě údajů, které v sobotu zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrof, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 osob úřady pohřešují. Tuto bilanci by ještě mohl zhoršit hlad, který hrozí ve vesnicích a nepřístupných oblastech v severozápadní provincii Aceh. Právě tam a do sousední provincie Severní Sumatra by se o víkendu podle meteorologů mohly vrátit deště.
"Provincie je zcela zničena, od severu k jihu, od silnic až po moře. Mnoha obyvatelům chybí základní životní potřeby. Lidé neumírají kvůli povodním, ale kvůli hladu," uvedl guvernér Acehu Muzakir Manaf.
Svědci mluvili o útěku před stoupající vodou i pocitech zrady vůči vládě, která navzdory tlaku dosud nevyhlásila stav národní katastrofy. Kabinet by podle odborníků mohl s vyhlášením stavu a s tím spojenou žádostí o mezinárodní pomoc váhat proto, že by tak přiznal vlastní neschopnost s řešením situace v zemi.
O pomoc naopak tento týden požádala asi 22milionová Srí Lanka, kde se počasí dotklo více než dvou milionů lidí, zemřelo 607 osob a dalších 214 je nezvěstných. Prezident Anura Kumara Disanajake situaci označil za nejzávažnější přírodní katastrofu, jakou kdy ostrov zažil. Země má přislíbeno 347 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč) a Mezinárodní měnový fond (MMF) v současnosti posuzuje žádost o zaslání dalších 200 milionů dolarů, uvedla AFP.
V Thajsku zemřelo 276 lidí, zatímco v Malajsii dvě a ve Vietnamu také nejméně dvě osoby.