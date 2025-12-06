Zahraničí

Záplavy v jihovýchodní Asii si vyžádaly na 1800 obětí, na Sumatře hrozí i hladomor

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ničivé povodně a sesuvy půdy si na indonéském ostrově Sumatra vyžádaly už více než 900 životů. V sobotu to oznámily místní úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších obětí. Živly si od minulého týdne v Indonésii, na Srí Lance, Malajsii, Thajsku a Vietnamu vyžádaly nejméně 1795 obětí.
Na základě údajů, jež v sobotu zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrof, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 osob úřady pohřešují; Batang Toru, 6. 12. 2025.
Na základě údajů, jež v sobotu zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrof, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 osob úřady pohřešují; Batang Toru, 6. 12. 2025. | Foto: Reuters

Na základě údajů, které v sobotu zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrof, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 osob úřady pohřešují. Tuto bilanci by ještě mohl zhoršit hlad, který hrozí ve vesnicích a nepřístupných oblastech v severozápadní provincii Aceh. Právě tam a do sousední provincie Severní Sumatra by se o víkendu podle meteorologů mohly vrátit deště.

Související

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, nejvíce zasažen je jih země

Thajsko, povodeň, záplava

"Provincie je zcela zničena, od severu k jihu, od silnic až po moře. Mnoha obyvatelům chybí základní životní potřeby. Lidé neumírají kvůli povodním, ale kvůli hladu," uvedl guvernér Acehu Muzakir Manaf.

Svědci mluvili o útěku před stoupající vodou i pocitech zrady vůči vládě, která navzdory tlaku dosud nevyhlásila stav národní katastrofy. Kabinet by podle odborníků mohl s vyhlášením stavu a s tím spojenou žádostí o mezinárodní pomoc váhat proto, že by tak přiznal vlastní neschopnost s řešením situace v zemi.

Související

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Prezident COP30 Andre Correa do Lago v Belemu

O pomoc naopak tento týden požádala asi 22milionová Srí Lanka, kde se počasí dotklo více než dvou milionů lidí, zemřelo 607 osob a dalších 214 je nezvěstných. Prezident Anura Kumara Disanajake situaci označil za nejzávažnější přírodní katastrofu, jakou kdy ostrov zažil. Země má přislíbeno 347 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč) a Mezinárodní měnový fond (MMF) v současnosti posuzuje žádost o zaslání dalších 200 milionů dolarů, uvedla AFP.

V Thajsku zemřelo 276 lidí, zatímco v Malajsii dvě a ve Vietnamu také nejméně dvě osoby.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Indonésie Srí Lanka Thajsko Sumatra povodně pohroma

