Trumpova vláda bude dravá. Volby potvrdily, že nemáme věřit médiím, reagoval Fico

Vítězství republikána Donalda Trumpa ve volbách amerického prezidenta znamená porážku liberálních a progresivistických myšlenek. Ve středu to řekl slovenský premiér Robert Fico, který hlasování voličů ve Spojených státech využil k opětovné kritice médií. Podle Fica by Trump mohl snížit pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Trumpa za vítěze boje o Bílý dům označila americká média poté, co podle jejich projekcí výsledků získal potřebný počet volitelů.

"Myslíme si, že bude klást důraz na ekonomické záležitosti Spojených států. Myslím, že se zapotíme v Evropské unii. Ani zdaleka nejsme schopni v Evropské unii být tak draví, jak může být administrativa nového amerického prezidenta," uvedl Fico.

Podle slovenského premiéra, který dříve kritizoval západní země kvůli jejich postoji vůči Ukrajině, by Trump mohl omezit americkou pomoc Kyjevu. "Nepředpokládám, že by vůbec někdo uvažoval o šílenstvích typu, že budou dodány na Ukrajinu rakety středního a dlouhého doletu, aby mohly být zasahovány cíle na území Ruské federace. To by vedlo k eskalaci napětí, která by byla nevídaná," řekl šéf slovenské vlády.

Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, umožnila ale pokračování komerčních dodávek zbraní a munice.

Podle Fica americké volby potvrdily, že není třeba věřit médiím a průzkumům. Tvrdil, že média mají sklon lhát a vytvářet jiný obraz, než je skutečná realita. Předvolební odhady očekávaly těsný souboj Trumpa a demokratické kandidátky Kamaly Harrisové. Trump označil výsledek voleb za nevídané vítězství.

