Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

Leavittová v pořadu Fox and Friends televizní stanice Fox News dodala, že Trump bude hovořit také s vedoucími představiteli Kataru, který spolu s Egyptem a USA dlouhodobě působí jako prostředník při vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem. Sám Trump už koncem minulého týdne vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní a propuštění rukojmích, které Hamás v Gaze dosud zadržuje, se blíží.
"Abychom dosáhli rozumné dohody pro obě strany, musí obě strany trochu ustoupit a možná odejít od stolu trochu nespokojené, ale to bude nakonec způsob, jak tento konflikt ukončíme," řekla Leavittová.
Trump minulý týden na okraj Valného shromáždění OSN předložil představitelům několika blízkovýchodních zemí 21bodový mírový plán pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ. Trumpův plán podle médií mimo jiné zahrnuje propuštění všech rukojmích najednou, nasazení mezinárodních stabilizačních jednotek a celkové stažení izraelské armády z Pásma Gazy.
V neděli Trump agentuře Reuters řekl, že se mu na jeho mírový návrh dostalo velmi dobré odpovědi ze strany Izraele jakož i arabských lídrů. "Každý chce uzavřít dohodu," vyjádřil své přesvědčení. Trump už v minulosti opakovaně tvrdil, že dohoda o příměří je na spadnutí, válku se mu ale zatím ukončit nepodařilo.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok, při němž ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většina z nich byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Hamás dosud zadržuje 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamních úřadů ovládaných Hamásem zabito přes 66 tisíc Palestinců, většinou civilistů.