Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump bude na pondělní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě jednat o svém 21bodovém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, řekla médiím mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Dosažení dohody mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás o ukončení války v Gaze a zajištění trvalého míru na Blízkém východě je tak podle ní velmi blízko.
Leavittová v pořadu Fox and Friends televizní stanice Fox News dodala, že Trump bude hovořit také s vedoucími představiteli Kataru, který spolu s Egyptem a USA dlouhodobě působí jako prostředník při vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem. Sám Trump už koncem minulého týdne vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní a propuštění rukojmích, které Hamás v Gaze dosud zadržuje, se blíží.

"Abychom dosáhli rozumné dohody pro obě strany, musí obě strany trochu ustoupit a možná odejít od stolu trochu nespokojené, ale to bude nakonec způsob, jak tento konflikt ukončíme," řekla Leavittová.

Trump minulý týden na okraj Valného shromáždění OSN předložil představitelům několika blízkovýchodních zemí 21bodový mírový plán pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ. Trumpův plán podle médií mimo jiné zahrnuje propuštění všech rukojmích najednou, nasazení mezinárodních stabilizačních jednotek a celkové stažení izraelské armády z Pásma Gazy.

