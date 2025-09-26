"Složte zbraně," vyzval Netanjahu teroristy z Hamásu. Promluvil i k rukojmím

Netanjahu promluvil také přímo k rukojmím zadržovaným palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy a vzkázal jim, že na ně Izrael nezapomněl a nebude mít klid, dokud se nevrátí do vlasti. Hamás Netanjahu vyzval je složení zbraní. Řada delegací jednací sál Valného shromáždění před začátkem projevu na protest opustila.
"Složte zbraně, okamžitě propusťte rukojmí," oslovil Netanjahu Hamás. "Pokud to uděláte, budete žít. Pokud ne, Izrael vás dostane," slíbil. Netanjahu také poznamenal, že se rozhodl promluvit i přímo ke zbývajícím rukojmím v Pásmu Gazy, u jehož hranic dnes izraelská armáda rozmístila ampliony, z nichž projev živě vysílala. Netanjahu v projevu doplnil, že se izraelské armádě podařilo také napojit na telefony obyvatel Pásma Gazy, včetně příslušníků Hamásu, aby z nich odvysílala projev.
"Nebudeme mít klid, dokud vás nepřivedeme domů," vzkázal Netanjahu rukojmím, které oslovil v hebrejštině. Zároveň upozornil, že také v publiku v New Yorku dnes byly rodiny rukojmích. Palestinské ozbrojené skupiny drží podle něj v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu.
Před sídlem OSN v pátek demonstrovalo několik stovek lidí v čele s příbuznými rukojmích. Několik řečníků přitom podle serveru The Times of Israel (ToI) obvinilo Netanjahuovu vládu z toho, že jí na osudu rukojmích nezáleží.
Netanjahu poznamenal, že Izrael poslední dva roky musí vést válku na sedmi frontách, zatímco čelí kritice ze strany mezinárodního společenství. Poděkoval však americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za pomoc s útokem na íránské jaderné provozy letos v červnu. Řekl také, že zatímco mnoho světových státníků Izrael veřejně kritizuje, tak za zavřenými dveřmi mu děkuje.
Obvinění, že Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu, Netanjahu ostře odmítl. V této souvislosti položil publiku řečnickou otázku, zda by země, která má úmysl páchat genocidu, varovala civilisty před svými údery. Premiér tak připomínal izraelské výzvy k evakuacím před útoky. Kromě toho Netanjahu také odmítl obvinění, že se Izrael snaží civilisty v Pásmu Gazy vyhladovět a naopak uvedl, že se je snaží nakrmit a že Hamás humanitární pomoc krade. Podobně se také s odkazem na Írán publika tázal, která země provolává smrt Izraeli a Spojeným státům.
Mezinárodní trestní soud (ICC) loni v listopadu vydal zatykač na Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje, v Pásmu Gazy. Izrael podobně jako USA či Rusko jurisdikci ICC neuznává.
Netanjahu se také opět vymezil proti uznání palestinského státu. V této souvislosti řekl, že Palestincům nejde o vlastní stát, ale o zničení židovského státu. Řekl, že Palestinci fakticky měli kontrolu nad Pásmem Gazy před začátkem války, ale stejně vysílali rakety na Izrael. Zkritizoval také Palestinskou autonomii na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.
Lídrům zemí, které v uplynulém týdny uznaly Palestinu, Netanjahu vzkázal, že svým rozhodnutím vysílají vzkaz, že zabíjet Židy se vyplácí, přičemž odkázal na teroristický útok Hamásu, na který Izrael reagoval nynější válkou v Pásmu Gazy.
Francie, Británie, Kanada, Austrálie, Portugalsko a další země v posledních dnech uznaly Stát Palestina, částečně proto, aby udržely naživu vyhlídku na dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
"Vaše ostudné rozhodnutí podnítí násilí a terorismus namířený proti Židům a nevinným lidem všude na světě," řekl v OSN Netanjahu. Prohlásil také, že izraelsko-palestinský konflikt není poháněn neexistencí palestinského státu, nýbrž odmítáním uznat právo na existenci židovského státu na Blízkém východě.
Ozbrojenci pod vedením palestinského teroristického hnutí Hamás při útoku 7. října 2023, jímž začala nynější válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65 400 Palestinců. Údaje úřadu řízeného Hamásem nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN je však považuje za spolehlivé.