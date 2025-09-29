Zahraničí

Příměří na dohled? Trump a Netanjahu řeší možný klid zbraní v Pásmu Gazy

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump má v pondělí s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě jednat o možném příměří ve válce v Pásmu Gazy. V pátek Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní je velmi blízko.
Americký prezident Donald Trump (vlevo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Americký prezident Donald Trump (vlevo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | Foto: Reuters

I když v posledních dnech světové společenství stupňuje tlak na izraelskou vládu, aby válka skončila, Netanjahu zatím dává najevo, že chce pokračovat, dokud zcela nezničí teroristické hnutí Hamás a nedosáhne propuštění všech rukojmích.

Související

"Prolomíme nelegální Izraelskou blokádu," hlásí Češka v propalestinské flotile

Palestina, Gaza, flotila, pomoc, aktivisté, Izrael, Greta Thunbergová, drony, vojenská loď, Španělsko, Itálie
10 fotografií

Trump v neděli agentuře Reuters řekl, že se mu na mírový návrh pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ dostalo velmi dobré odpovědi ze strany Izraele, jakož i arabských lídrů. "Každý chce uzavřít dohodu," vyjádřil své přesvědčení. Právě na dnešním jednání s Netanjahuem chce dohodu finalizovat.

Trump v minulosti opakovaně tvrdil, že dohoda o příměří je na spadnutí, válku se mu ale zatím ukončit nepodařilo.

Související

"Kvůli izraelské ofenzívě jsme ztratili kontakt se dvěma rukojmími," tvrdí Hamás

Aftermath of Israeli air strikes on the evacuated Al-Ghefari tower, in Gaza City
 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Nejméně čtyři mrtví po střelbě v mormonském kostele. Útočník založil požár

Nejméně čtyři mrtví po střelbě v mormonském kostele. Útočník založil požár
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Izrael Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Palestina Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 16 minutami
Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty.
před 17 minutami
Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Skoro půlka lidí má rovněž obavu, že volby může zmanipulovat vláda a její podporovatelé.
před 45 minutami
Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Policie vyšetřuje vraždu čtyřiapadesátileté ženy. Stala se v pátek v noci v bytě v Kněžicích na Jihlavsku.
Aktualizováno před 54 minutami
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

ŽIVĚ
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Aerolinky se potýkají s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové v nedělních volbách v Moldavsku obhájila parlamentní většinu.
před 1 hodinou

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív
Prohlédnout si 17 fotografií
Audi představuje třetí generaci Q3.
Nabízí se v karosářské verzi SUV i Sportback, která je velmi populární.
Další zprávy