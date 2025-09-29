Příměří na dohled? Trump a Netanjahu řeší možný klid zbraní v Pásmu Gazy

I když v posledních dnech světové společenství stupňuje tlak na izraelskou vládu, aby válka skončila, Netanjahu zatím dává najevo, že chce pokračovat, dokud zcela nezničí teroristické hnutí Hamás a nedosáhne propuštění všech rukojmích.
Trump v neděli agentuře Reuters řekl, že se mu na mírový návrh pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ dostalo velmi dobré odpovědi ze strany Izraele, jakož i arabských lídrů. "Každý chce uzavřít dohodu," vyjádřil své přesvědčení. Právě na dnešním jednání s Netanjahuem chce dohodu finalizovat.
Trump v minulosti opakovaně tvrdil, že dohoda o příměří je na spadnutí, válku se mu ale zatím ukončit nepodařilo.