"Kvůli izraelské ofenzívě jsme ztratili kontakt se dvěma rukojmími," tvrdí Hamás

Aktualizováno před 51 minutami
Palestinské teroristické hnutí Hamás tvrdí, že ztratilo kontakt se dvěma izraelskými rukojmími ve městě Gaza, a to kvůli pozemní operaci izraelské armády. S odvoláním na prohlášení Hamásu o tom informují agentury. Americký prezident Donald Trump zase bez podrobností napsal, že je šance na Blízkém východě dokázat něco velkého. Před pár dny uvedl, že dohoda o ukončení války v Gaze je blízko.
Palestinci prohlížejí místo izraelských náletů na evakuovanou budovu Al-Ghefari v Gaze. Gaza City, 15. září 2025.
Palestinci prohlížejí místo izraelských náletů na evakuovanou budovu Al-Ghefari v Gaze. Gaza City, 15. září 2025. | Foto: Reuters

"Brigády Kasám oznamují, že ztratily kontakt se dvěma vězni…v důsledku brutálních vojenských operací a násilných útoků ve čtvrtích Sabra a Tel Hava, které se odehrály v posledních 48 hodinách," stojí v prohlášení teroristického hnutí.

Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci pod vedením Hamásu při teroristickém útoku ze 7. října 2023, jímž válka začala, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.

Následná izraelská ofenzíva v Pásmu Gazy už zabila přes 66.000 lidí a dalších na 167 000 bylo zraněno, uvedly dnes palestinské zdravotní úřady ovládané Hamásem. Agentury OSN, podle nichž je situace civilistů v pásmu kritická, tyto odhady považují za spolehlivé.

Útok na město Gaza zahájený tento měsíc podle izraelské armády vyhnal z domovů na jih palestinského území zhruba 640.000 Palestinců. OSN ale podle BBC uvádí, že z města odešlo na jih jen něco přes 320.000 lidí.

V pondělí se má v Bílém domě sejít Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Americký prezident v neděli na sociální síti Truth Social uvedl, že vidí opravdovou šanci na něco velkého na Blízkém východě. "Všichni jsou poprvé v dějinách připraveni na něco výjimečného. Dokážeme to," poznamenal, aniž by upřesnil, co má na mysli.

V pátek Trump tvrdil, že se zdá být blízko dohoda, která by zajistila ukončení války v Pásmu Gazy a propuštění zbývajících rukojmích. Podobně se však v minulosti vyjadřoval opakovaně, aniž by poté válka skončila.

Jordánský král Abdalláh II. v neděli uvedl, že mnoho detailů z Turmpova mírového plánu odpovídá tomu, co již bylo schváleno, napsala agentura Reuters. Ani on však nedoplnil žádné podrobnosti.

 
