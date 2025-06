Trump je zlostí bez sebe. Odvážná operace Pavučina se může obrátit proti Ukrajině

Ukrajinskému útoku na desítky ruských strategických letadel se obdivuje velká část světové veřejnosti. V Bílém domě ale překvapivá operace Pavučina vyvolala zlost, píše americký server The Atlantic.

Akce při, které Ukrajinci malými drony ničili drahocenná letadla, Vladimira Putina ponížila. Americký prezident Donald Trump, který v posledních týdnech ruského vůdce kritizoval za jeho neochotu ukončit agresi na Ukrajině, vyjádřil podle zdrojů The Atlantic frustraci, že by Pavučina mohla konflikt eskalovat.

Tři představitelé administrativy a externí Trumpův poradce sdělili pod podmínkou anonymity, že útok znovu oživil prezidentovu dlouhodobou nespokojenost s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a rozvířil novou debatu o tom, zda by Spojené státy neměly podporu Ukrajině zcela vzdát.

"Trump považuje Zelenského za ‚špatného chlapa‘ a ‚horkou hlavu‘. Za někoho, kdo by mohl dovést svět ke třetí světové válce," řekl prezidentův externí poradce pro The Atlantic. Trump podle něho v soukromí zopakoval tvrzení některých pravicových podporovatelů, že se Zelenskyj po útocích na letadla předváděl.

Trump měl nad smělostí operace vyjádřit ohromení. Podle něho by se ale měl Zelenskyj soustředit na ukrajinsko-ruská jednání v Istanbulu. Poté si americký prezident telefonoval s Putinem, který mu řekl, že na útoky bude Rusko reagovat. "Byl to dobrý rozhovor, ale ne rozhovor, který by vedl k okamžitému míru," dodal Trump.

Podle zdrojů The Atlantic se zatím o dalších krocích nerozhodl. Úředníci mu předložili možnosti, které zahrnují tvrdší sankce vůči Rusku a snížení americké pomoci Ukrajině. Trump před nimi navíc prohlásil, že v brzkou společnou schůzku se Zelenským a Putinem nevěří.

Když minulý měsíc Trump usiloval o uzavření mírové dohody, Zelenskyj s okamžitým příměřím souhlasil, Putin nabídku odmítl a zintenzivnil bombardování ukrajinských měst. Zelenskyj později prohlásil, že kdyby ruský vůdce na příměří kývl, k operaci Pavučina by nedošlo.

Hnutí MAGA, které podporuje Trumpa, se ale snaží o to, aby USA upustily od podpory napadené zemi. Steve Bannon, jeden z představitelů ultrapravice, obvinil Ukrajinu, že sabotuje mírová jednání a zároveň může vyprovokovat masivní reakci Ruska.

Podle vyslance pro Ukrajinu Keitha Kellogga se riziko zvyšuje, protože drony zasáhly ruský "systém národního přežití" - jeho jaderný program. The Atlantic vidí náznak toho, že se Bílý dům od Ukrajiny distancuje, i v neúčasti ministra obrany Petea Hegsetha na schůzce NATO. Na ní se dříve koordinovala vojenská pomoc Kyjevu.

Podrážděný Trump zvažuje, že vzdá jakékoli diplomatické řešení a obrátí svou pozornost jinam. Tam, kde si myslí, že najde společnou řeč s ruským vůdcem. "Putin navrhl, že se bude účastnit jednání s Íránem a že by snad mohl být nápomocen tomu, aby se to rychle uzavřelo," odkázal Trump na rozhovory o jaderných ambicích Teheránu.

