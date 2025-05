Proč Trump nemá rád Zelenského? Jednou věcí ho naštval, vysvětluje bývalý vyslanec

Bývalý zvláštní velvyslanec USA pro jednání o Ukrajině Kurt Volker v druhé části exkluzivního rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje například, co způsobilo, že Donald Trump nemá rád ukrajinského prezidenta, a jaký je jeho skutečný vztah k Rusku a Vladimiru Putinovi.

Volker pobýval v Česku na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Rozhovor s ním přináší Aktuálně.cz ve třech dílech - v druhé části si nyní můžete přečíst pokračování, v němž Volker shrnuje, proč Donald Trump nemá rád Volodymyra Zelenského a jak vůbec vnímá Rusko a jeho režim. Třetí pokračování zveřejníme v neděli.

Zdá se mi to, nebo Donald Trump prostě Zelenského nemá rád?

Ano, to je pravda. Ale v minulosti to tak nebylo.

Co se stalo?

Když byl v úřadě Biden, jezdil Zelenskyj po světě a promoval věc Ukrajiny a sháněl pomoc. Trump to tehdy oceňoval, trochu ironicky, že je Zelenskyj ten nejlepší obchodník na světě. Trumpovi to nevadilo, ale obviňoval Bidena, že vůbec dovolil, aby válka začala, a že podporuje Ukrajinu z peněz daňových poplatníků, aniž by měl jakoukoliv strategii, jak tu válku ukončit. V Trumpových očích to byly vyhozené peníze.

A jaká je tedy Trumpova strategie?

Když nastoupil do úřadu, chtěl válku na Ukrajině prostě ukončit. Dosáhnout příměří, aby se přestalo zabíjet. Je mu jedno, kde je zrovna linie nebo kde povedou nějaké budoucí hranice a kdo okupuje co.

Zelenskyj se pokoušel přesvědčovat Trumpa stejnými argumenty, jakými byl dosud zvyklý. Moralizoval, varoval před Putinem, že se mu nedá věřit, že rozumí jen síle. To ale na Trumpa nezabralo. To nechtěl slyšet. To všechno je totiž v jeho očích irelevantní. Zelenskyj v tom pokračoval a to Trumpa štvalo. Ale pořád to jakž takž šlo…

Kurt Volker Začínal v roce 1986 jako analytik americké zpravodajské služby CIA , později pracoval v americké diplomacii, v NATO a Národní bezpečnostní radě.

, později pracoval v V letech 2008-2009 byl velvyslancem USA při NATO.

Mezi roky 2017 a 2019 - tedy během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa - působil jako zvláštní vyslanec USA pro jednání o Ukrajině.

Nyní se angažuje v poradenské společnosti Alliance Strategic Advisors.

Kde se stala chyba?

Klíčová byla dohoda o nerostech. V Trumpových očích to bylo jednoduché - pokud máme Ukrajině pomáhat, musí nám Ukrajina zaplatit. A dohoda mu umožňovala to takto prezentovat. I když z ní Američané žádné zisky mít nebudou ještě pár desítek let. Ale umožnila přesun od pomoci k partnerství.

Ano, první návrh té dohody byl směšný a na Ukrajině vzbudil pobouření. Ale za několik týdnů se podařilo přijít s něčím, co bylo mnohem přijatelnější. Zelenskyj přijel do Bílého domu, aby to podepsal, všechno probíhalo celkem dobře. Trochu popichování, ale nic vážného. Jenže pak se to chýlilo ke konci a Trump vyzval k poslední otázce, ale místo novináře se slova ujal viceprezident J. D. Vance.

Proč k tomu vůbec došlo?

Protože si uvědomil, že ještě pořádně nepromluvil, že byl celou dobu tak trochu mimo kamery. Bylo to do té doby celé o Trumpovi a Zelenském. Takže chtěl taky něco říct. A Zelenskyj - což bylo opravdu nerozumné - na to zareagoval. Přitom všechno, co J. D. Vance řekl, bylo, že musíme dát šanci diplomacii. To bylo sice hloupé, ale proč na to Zelenskyj reagoval? Mohl jen pokrčit rameny. Vance je koneckonců jen viceprezident, není na jeho úrovni. Mohl to prostě přejít. Jenže on se místo toho pustil do hádky, jak si to vůbec Vance představuje - jednat s Putinem. A to přesvědčilo Trumpa, že Zelenskyj nechce mír a že pokud to tak je, Trump Ukrajinu nebude podporovat. Protože on mír chce. Poté zastavil na 11 dnů vojenskou pomoc i sdílení zpravodajských informací.

Nicméně pak Zelenskyj s příměřím i nerostnou dohodou souhlasil a nyní jsou Ukrajinci i Američané v souladu - všichni chtějí příměří. Díky tomu se podařilo ukázat, že ten, kdo si mír ve skutečnosti nepřeje, je Putin. Protože ten odmítá i příměří. To je pro Trumpa frustrující, protože je to pro něj nepochopitelné - z jeho pohledu ta válka nedává smysl, tak proč v ní chce Putin pokračovat?

A Zelenskyj si u Trumpa polepšil?

Pořád ho nemá příliš v lásce, dokonce říká, "vždycky, když Zelenskyj otevře zobák, stane se nějaký průšvih". Je z něj také frustrovaný. Ale přece jen jsou nyní USA a Ukrajina na jedné lodi, co se týká příměří. Nicméně v dohledné době se nic skutečně nepohne, dokud Putin neucítí opravdu silný tlak.

Zdá se mi, že Trump má pro Putina slabost. Tahá Trumpa za nos, a přesto je Trump mnohem ostřejší na Zelenského než na něj.

Tomu také nerozumím, můžu jen odhadovat. Trump prostě chce svou dohodu a k tomu potřebuje Putina, takže ho nechce odradit. Zároveň by nejspíš ale rád rozjel byznys s Ruskem a vydělával. To je asi to nejpravděpodobnější vysvětlení, ale je to i pro mě bolestivé to sledovat.

Trumpův obchod s Ruskem by ale Moskvu opět posílil. Copak on nevnímá Rusko jako geopolitického soupeře?

On to chápe tak, že Rusko má jaderné zbraně, a je nesmysl bojovat s někým, kdo má jaderné zbraně. Chce ukončit válku a začít obchodovat. Je mu jedno, jestli je Rusko demokratické, nebo autoritativní a agresivní. Rusko nebere jako hrozbu. Na rozdíl od Číny, která je silnější, rostoucí, ekonomicky i vojensky.

Donald Trump strávil formativní roky ve vojenské akademii na přelomu 50. a 60. let, tedy na vrcholu studené války. Člověk by čekal, že sál nechuť k Rusku s mateřským mlékem.

Je zajímavé, že on to má vlastně naopak. Navštívil ještě v 80. letech Sovětský svaz, chtěl v Rusku investovat do nemovitostí a postavit v Moskvě Trump Tower. Lákal ho potenciál Ruska, bohatství a peníze, které se tam daly vydělat. Měl o Rusku v zásadě pozitivní smýšlení. A v tom není sám. Je velký rozdíl, když mluvíte s lidmi z Washingtonu, kde sídlí vláda - to je všechno o geopolitice -, a pak se bavíte s lidmi z New Yorku, kde sídlí byznys - a tam je to všechno o penězích. Tam nedostanete tu okamžitou instinktivně negativní reakci na Putina.

A Donald Trump je z New Yorku.

Ano, z Queensu.

Další část rozhovoru zveřejníme v neděli 1. června. V něm Volker popisuje, co by Rusko skutečně donutilo přijmout příměří a jak Trump vnímá Putina a jeho režim.

