Trump už Ukrajině žádné zbraně zadarmo nedá, Zelenskému je ale prodá, míní Volker

Další americký balíček pomoci pro Ukrajinu už zřejmě nepřijde. Biden Zelenskému pomáhal, ale málo a pozdě. Nechtěl naštvat Putina, říká v exkluzivním rozhovoru Kurt Volker. Mezi lety 2017 a 2019 - tedy během Trumpova prvního funkčního období - působil jako zvláštní vyslanec USA pro jednání o Ukrajině a měl podíl na vyzbrojování Ukrajiny americkými zbraněmi.

Volker pobýval v Česku na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Rozhovor s ním přináší Aktuálně.cz ve třech dílech - ve třetí části si nyní můžete přečíst pokračování, v němž Volker shrnuje, jak se proměnil přístup ke zbrojení Ukrajiny po nástupu Donalda Trumpa či co Rusko skutečně donutí přistoupit na příměří.

Povolí Trumpova administrativa Ukrajincům kupovat americké zbraně?

Myslím, že ano. Nikdo o tom nemluví nahlas, ale je to pravděpodobné. Pochybuji, že se dočkáme nějakého dalšího balíčku pomoci Ukrajině. Žádná další bezplatná pomoc asi nebude. Ale jsou tu tři možné cesty, jak zbraně získat. Zaprvé koupí je Ukrajina. Zadruhé koupí je evropští spojenci a předají je Ukrajině. Zatřetí Spojené státy dají Ukrajině půjčku, za niž zbraně nakoupí a v budoucnu to pak splatí. Všechny možnosti jsou podle mě reálné. A všechny jsou dobré pro americký obranný průmysl.

Biden Ukrajině pomáhal, ale často stylem "příliš pozdě a příliš málo". Proč nepomohl více? Proč nedal Ukrajině spousty staré, ale užitečné techniky, kterou mají Američané ve skladech?

To je velmi důležitá otázka, protože dneska si každý rád kopne do Trumpa, ale Biden měl všechny karty v rukou a odmítal v řadě klíčových situací Ukrajině pomoci.

Proč?

Má to několik důvodů. On osobně byl velmi opatrný. Nechtěl provokovat Rusko. Nechtěl vlastně vidět Rusko poražené. Vydával na dodávky zbraní jednu restrikci za druhou. Možná si vzpomínáte na Bidenův článek v The New York Times z dubna 2022, kde psal, co Američané udělají a co ne. Bylo to příšerné.

My jsme v různém období řekli, že Ukrajincům nedodáme Stingery (ruční protiletadlové rakety - pozn. red.), tanky, HIMARS, stíhačky, dokonce jsme zablokovali i dodávku starých sovětských stíhaček Mig-29 z Polska, které jim Poláci chtěli dát a které Ukrajinci uměli dokonale ovládat.

To byla jedna věc za druhou, které Bidenova administrativa odmítala poskytnout Kyjevu v době, kdy to mohlo znamenat opravdový rozdíl na bojišti. Takže když v létě 2023 zahájili Ukrajinci protiofenzivu bez leteckého krytí, bylo to od začátku odsouzené k neúspěchu.

Proč to Biden dělal?

Biden měl strašný strach z eskalace. Byl fyzicky i mentálně mimo. A měl dva lidi z administrativy, ředitele CIA a národního bezpečnostního poradce, kteří byli více zaměřeni na to, jak se vyhnout konfliktu s Ruskem, než na to, jak pomoci Ukrajině.

Myslíte si, že příměří je vůbec v současné situaci možné?

Myslím, že k němu nakonec dojde. Sankce na ruský těžební průmysl a bankovní sektor zabírají. Měly by se ještě zostřit. Evropa v tomto ohledu něco dělá a Američané by se měli přidat, ostatně v Kongresu je připravený návrh na zostření sankcí.

To ale musí Trump podepsat.

Existuje jedna elegantní možnost. On to nemusí podepsat, Senát počká 45 dní a může to veto přehlasovat. Což se podaří, protože v Senátu má zpřísnění sankcí výraznou podporu asi 80 senátorů ze sta. Takže Trump bude z obliga, může hrát "hodného policajta" a Senát bude hrát "zlého policajta". Ale to pořád není to, co Putina poškodí nejvíc.

Kurt Volker Začínal v roce 1986 jako analytik americké zpravodajské služby CIA , později pracoval v americké diplomacii, v NATO a Národní bezpečnostní radě.

, později pracoval v V letech 2008-2009 byl velvyslancem USA při NATO.

Mezi roky 2017 a 2019 - tedy během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa - působil jako zvláštní vyslanec USA pro jednání o Ukrajině.

Nyní se angažuje v poradenské společnosti Alliance Strategic Advisors.

Tím myslíte nízké ceny ropy?

Ano. Jestli Trumpovi na něčem záleží, tak to jsou nízké globální ceny ropy. A to poškodí Rusy - a taky Íránce - nejvíc. Trump to potřebuje i z vnitropolitických důvodů, aby nízkými cenami ropy vykompenzoval inflační tlaky vzešlé z jeho celních opatření. Ale Rusům to hodně zamíchá s kartami. Dochází jim devizové rezervy, nemají přístup ke globálnímu finančnímu trhu a na konci roku bude Putin podle mě čelit vážným finančním problémům.

Putinovi nejde o ekonomiku, Rusové mohou trpět, to je mu jedno. Jemu jde především o státní rozpočet. Musí být schopen platit lidem za vstup do armády a rodinám kompenzace za smrt vojáků. Musí být schopen platit za zbraně a munici.

Jedou ve snížení cen ropy s Američany i Saúdové? Protože podobné to bylo v 80. letech a silně to přispělo ke kolapsu Sovětského svazu.

Ano. Jedna věc, kterou Trump udělal velmi dobře, je zlepšení našich vztahů se Saúdskou Arábií, sblížení Saúdské Arábie a Izraele a zvýšení tlaku na Írán. Je to takový návrat USA, patří k tomu i zrušení sankcí na Sýrii. A Saúdská Arábie nyní projevuje dobrou vůli k tomu s námi pracovat na globálních cenách ropy.

