Tisícům odborníků byla odepřena účast na klimatické konferenci, kritizují organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad (ERÚ) se s dodavateli poslední instance (DPI) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50, respektive 40 procent z vyměřené částky, uvedl ve středu ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (ANO) na Twitteru.

V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas. Ministerstv se jím také snaží motivovat klienty, aby se z režimu DPI přesunuli na běžný produkt u některého z dodavatelů.

Lidé ale budou muset při konečném vyúčtování zaplatit plnou cenu za spotřebovanou elektřinu. "Je to o tom, že chceme zabránit prvnímu nárazu. Vysoké zálohové faktury bohužel do značné míry odpovídají realitě trhu," řekl již dříve Havlíček. Pro mnoho domácností jsou ale největším šokem právě první vysoké zálohové faktury. Připravovaná sociální pomoc by mohla mít podobu okamžité finanční pomoci.