Tisíce lidí v Bělehradu opět demonstrovaly proti prezidentovi Vučičovi

Tisíce lidí v sobotu již pošesté za posledních šest týdnů vyrazily do ulic Bělehradu, aby protestovaly proti prezidentovi Aleksandaru Vučičovi a jeho Srbské pokrokové straně (SNS). Demonstranti požadovali, aby vláda umožnila médiím svobodou práci a přestala s útoky na opozici. Protest se odehrál necelý týden před návštěvou ruského prezidenta Putina, s nímž udržuje Vučič blízké vztahy, informovala agentura Reuters. Protestující Vučiče viní z toho, že chce uzavřít dohodu s Kosovem, která má Srbsku otevřít cestu do EU. Bělehrad dlouhodobě nesouhlasí s kosovskou nezávislostí a část Srbů má Vučičovi za zlé, že ve své snaze přivést zemi do EU hodlá s kosovskými představiteli jednat.