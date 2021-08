Tající led Sibiře vydává svá pravěká tajemství. Teď vědci zkoumají mumifikované lvy

Jmenuje se Sparta a na první pohled vypadá, jako kdyby před pár dny ještě žila. Přitom je jí skoro 28 tisíc let. Mládě jeskynního lva objevil v trvale zamrznuté půdě ruské Sibiře jeden z místních obyvatel. Nebývale zachovalé tělíčko se světlou srstí a drobnými packami pak zkoumali švédští vědci, kteří teď zveřejnili výsledky svého bádání.

Na Sibiři našli vědci v trvale zmrzlé půdě zachované tělo zvířete z doby ledové. Jde o dvouměsíční samici lva skalního, kterou pojmenovali Sparta. | Foto: The Siberian Times

Rus Boris Berežněv Spartu objevil už před třemi lety, a to nedaleko Jakutsku ve východní Sibiři. Hledal tam pozůstatky pravěkých mamutích klů: cenné suroviny, kterou tisíce let ukrývala trvale zmrzlá půda arktické tundry. Ta teď taje a hledačům pokladu poskytuje prostor k pátrání.

Sparta je už čtvrtý exemplář jeskynního lva, který tu byl objeven. Předchozí objevené mládě dostalo po svém objeviteli dokonce jméno: Boris. Obě mláďata poslední roky zkoumali švédští paleontologové. Zarazilo je, jak zachovalá jsou obě těla, zejména o něco mladší Sparty: podle serveru ScienceAlert má stále patrné i všechny fousky okolo tlamy a netknuté vnitřní orgány.

Oběma lvíčkům byl v době smrti jen asi měsíc nebo dva. Sparta měla poškozenou lebku, vykloubená žebra a další zranění. Není ale zřejmé, že by ji někdo lovil - možná tedy podle vědců zemřela nešťastnou náhodou. "Vzhledem k tomu, jak jsou zachovalá, musela být velmi rychle pohřbena," vysvětluje Love Dalén, evoluční genetik ze Stockholmské univerzity, který těla obou mláďat zkoumal. "Takže možná zemřela při sesuvu nebo zapadla do praskliny ve zmrzlé půdě," říká.

Dospělí jeskynní lvi byli větší než jejich současní afričtí příbuzní a měli také srst lépe přizpůsobenou chladným klimatickým podmínkám. Žili totiž v éře doby ledové, a to v Evropě a Asii. Objevují se i na malbách tehdejších lidí. Nakonec vyhynuli asi před 10 tisíci lety.

Vědce v souvislosti s jeskynními lvy trápí palčivá otázka: zda měli, či neměli hřívu. Zkoumání zachovalých těl dospělých jedinců by jim mohlo pomoci tuto otázku zodpovědět. A to by jim zase prozradilo víc o tom, zda zvířata žila spíš ve smečkách, nebo osaměle.

Teď se ale zaměřili na mláďata. "Pokud vím, je to nejlépe zachovaný druh z poslední doby ledové, jaký byl kdy objeven," míní Dalén o Spartě. Boris je o něco starší a jeho tělo o něco poškozenější. Naživu byl asi před 43 tisíci lety.

Pokud se vědcům podaří rozklíčovat genetickou informaci pravěkých lvů, existuje i možnost, že by mohli druh naklonovat, a tím obnovit. "Bylo by to mnohem snazší než naklonovat mamuta," řekl paleontolog Albert Prototopov, další z autorů studie, která se těly lvíčků zabývá, už dříve serveru Siberian Times.

Video: Vědci zkoumají lvíče z doby ledové