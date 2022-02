Katastrofa trajektu Estonia. V případu se opět mluví o temnější verzi smrti 852 lidí

Po téměř dvaceti osmi letech od jedné z největších námořních tragédií se Švédsko rozhodlo znovu rozjet pátrání po tom, co přesně způsobilo potopení trajektu Estonia. V těchto dnech zároveň odvolací soud nařídil obnovit případ filmařů, kteří před třemi roky vrak na dně Baltského moře natáčeli.

Estonia, která byla v polovině cesty z Tallinnu do Stockholmu, se potopila během několika desítek minut v bouřlivé noci 28. září 1994. O život přišlo 852 lidí.

Oficiální vyšetřování v roce 1997 dospělo k závěru, že v silném větru a vysokých vlnách selhala příď a mořská voda zaplavila palubu pro automobily. Trajekt se rychle naplnil vodou a zádí napřed se potopil. Loď klesla na dno do hloubky necelých 85 metrů.

Švédsko, Estonsko a Finsko se rozhodly, že se nebudou pokoušet vrak vyzvedávat, označily ho za místo posledního odpočinku a zakázaly potápění v jeho blízkosti. Dokumentaristé Henrik Evertsson a Linus Andersson si v roce 2019 najali německou loď a na dálku ovládanou miniponorkou natáčeli vrak zvenčí.

Tah s německou lodí filmařům napoprvé vyšel

Kamera odhalila v trupu lodi dvě díry, z toho jednu čtyřmetrovou, a dokument zpochybnil závěry oficiálního vyšetřování. Oba filmaři potom tvrdili, že trajekt mohla potopit ruská ponorka. Další spekulací o možné příčině je výbuch uvnitř lodi.

Soud nižší instance v roce 2021 zamítl obvinění, že narušili mořský hrob s tím, že zákon, který toto místo chrání, se nevztahuje na plavidla registrovaná v zahraničí v mezinárodních vodách. Odvolací soud se ale podle agentury Reuters s rozsudkem nespokojil a oba Švédové nyní čelí novému soudnímu procesu. Dvojici hrozí pokuta nebo až dva roky vězení.

Dokument také tvrdí, že oficiální švédská zpráva připustila, že Estonii před potopením využila švédská armáda k tajnému převážení ruské vojenské techniky z estonské metropole. Ve filmu šéf švédské celní správy naznačil, že do této vysoce citlivé a potenciálně velmi nebezpečné operace byla zapojena i britská MI6, píše deník Daily Mail.

Ke zkoumání vraku má dojít v březnu

Jeden z britských agentů reportérovi Stephenu Davisovi tvrdil, že trajekt převážel informace o tehdy nejmodernějším ruském programu balistických raket. Agent měl prohlásit, že Rusové varovali Západ, aby ukončil své "pašerácké" aktivity, jinak bude čelit blíže nespecifikovaným následkům, píše Daily Mail.

Po natočení dokumentu se zákaz potápění změnil tak, aby bylo možné vrak znovu prozkoumat. V červenci 2021 zahájily Švédsko a Estonsko nové vyšetřování.

Po novém prozkoumání vydaly před třemi měsíci zprávu, že dosud neznámé díry v Estonii mohla způsobit skála trčící z mořského dna, když trajekt klesal na dno. "Nyní jsme se podívali na mořské dno a na to, co se tam nachází. Musíme se ještě trochu podívat i na loď, abychom to mohli potvrdit," řekl šéf vyšetřovatelů Jonas Backstrand. Pátrání by mělo začít letos v březnu.