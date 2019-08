Stovky lidí mají vážné plicní problémy. Úřady řeší, jestli je nezpůsobily e-cigarety

Americký úřad pro ochranu veřejného zdraví vyšetřuje už stovku případů, kdy lidé skončili v nemocnici s vážnými plicními problémy, a zkoumá, zda nemoc nesouvisí s kouřením elektronických cigaret. Informovalo o tom Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Od konce června ohlásili zdravotníci pacienty se závažnými dýchacími obtížemi neznámého původu už ve 14 státech, řada lidí musela být hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

CDC zatím eviduje 94 případů plicní choroby, která podle něj může souviset s konzumací elektronických cigaret. Většina pacientů jsou mladí lidé, kteří za lékaři přišli kvůli kašli, dýchavičnosti, horečkám a únavě. Někteří museli být posléze připojeni na plicní ventilátory a lékaři zatím netuší, zda nebudou mít trvalé následky. Žádné konkrétní poznatky, že problémy s dýcháním způsobily právě e-cigarety, však úřad dosud v ruce nemá.

Otázkou také je, zda potíže může vyvolávat samotný způsob inhalace tabáku pomocí elektronických cigaret, nebo spíše složení náplní, takzvaných e-liquidů, upozornil list The Independent.

Obliba elektronických cigaret mezi mladými Američany vytrvale roste. Počet mladých ve věku 17 a 18 let, kteří mají v oblibě e-cigarety, se zvýšil na 21 procent ve srovnání s 11 procenty v roce 2017, uvedli letos autoři studie z Michiganské univerzity. San Francisco letos v červnu jako první město v USA zakázalo prodej elektronických cigaret, a to právě s odkazem na to, že je často zneužívají nezletilí.

Elektronická cigareta je trubička obsahující elektricky napájené tělísko, které ze zásobníku umístěného ve filtru po vdechnutí odpaří dávku nikotinu. Protože nedochází ke spalování tabáku a cigaretového papíru jako u klasických cigaret, neobsahuje e-cigareta rakovinotvorné látky. Návyku na škodlivý nikotin se ale kuřák nevyhne.