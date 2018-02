Start Progressu k ISS byl kvůli počítačové závadě odložen, zřejmě na úterý

před 3 hodinami

Start ruské nákladní lodě Progress k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) byl v neděli na poslední chvíli patrně kvůli počítačové závadě zrušen. Další pokus je plánován za dva dny, v úterý. Oznámila to ruská kosmická agentura Roskosmos. Progress má na ISS dopravit několik tun zásob. Podle Roskosmosu byly přípravy zpočátku bez problémů, dokud je automat nezastavil. Příčina se zjišťuje. Agentura Interfax uvedla, že šlo zřejmě o poruchu počítače na nosné raketě Sojuz 2.4a, což je modernizovaný typ s novými systémy řízení, vyšší nosností a výkonnější hnací jednotkou. Zásobovací let má na ISS dopravit palivo, potraviny a další potřeby a měl by se při něm zároveň vyzkoušet nový, urychlený režim přes

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související







Hlavní zprávy