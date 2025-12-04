Zahraničí

"Rusy to musí bolet." Ukrajinský expert přiznává, co bude jeho armádě citelně chybět

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Korupční skandál lidí z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského nebude mít na morálku vojáků vliv. Myslí si to ukrajinský vojenský analytik Mykola Bielieskov, který byl hostem pořadu Spotlight News.
Spotlight News - Mykola Bielieskov (28. 11. 2025) | Video: Matyáš Zrno

Vojáci mohou být ohledně vyšetřování korupce na nejvyšších politických místech zklamaní. "Na druhou stranu, pokud jste velitelem praporu, pokud jste velitelem brigády, pokud jste voják na frontové linii… jednoduše nemáte čas moc o tom přemýšlet. Váš hlavní úkol je přežít a způsobit (nepříteli) co největší škody," tvrdí Bielieskov.

Bezpečnostní analytik také varuje, aby případ nebyl spojován s pokračujícím obranným úsilím Ukrajiny. "Netvrdím, že v České republice je to nějaká rozšířená tendence, ale obecně je v současné době velmi snadné šířit protiukrajinské nálady," myslí si expert, který uznává, že korupční skandál obranné snahy jeho země podkopává.

Související

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Andrij Jermak

Velkým problémem, který musí armáda řešit, je mobilizace. Podle Bielieskova je potřeba zlepšit základní bojový výcvik, materiální zabezpečení a velení. "A možná začít propouštět alespoň ty, kteří bojují už téměř čtyři roky. V podstatě jde o to ukázat, že když nastoupíte do služby, neznamená to, že budete bojovat donekonečna," navrhuje řešení ohledně nedostatku vojenského personálu. 

Mnoho zahraničních pozorovatelů také nechápe, proč se Ukrajina definitivně nestáhne z Pokrovsku, který skoro téměř celé ovládá ruský agresor. "Pokud všechna média už víc než rok opakují, že jde o strategickou oblast, pak vás to zažene do rohu… Neexistuje jednoduchá odpověď na otázku, kdy provést taktický ústup a přeskupení sil, aniž by to poškodilo naši diplomatickou a strategickou pozici," nabízí vysvětlení Bielieskov.

Rusko je podle něj velmi obratné v přetváření lokálních úspěchů v obrovské geopolitické PR. "Takže nejvyšší politické a vojenské vedení chápe, že pokud Rusko uspěje, mohlo by ovlivnit (amerického prezidenta Donalda) Trumpa způsobem, který nebude pro Ukrajinu příznivý. To je dilema, které naše velení musí vyřešit," říká v rozhovoru ukrajinský analytik.

Související

"Neuvěřitelné tvrzení." Kyjev popírá pád Pokrovsku, analytici nechápou, o co mu jde

Rusové natáčeli své vojáky procházející se ruinami ukrajinského Pokrovska (20. 11. 2025).
1:01

Čím si je Bielieskov v podstatě jistý, je krach současných mírových jednání, válka bude podle něj pokračovat. "Úkolem ukrajinských obranných sil by bylo pokusit se stabilizovat frontu. To je ale za stávajících podmínek bohužel nemožné. Takže musí alespoň zabránit tomu, aby se z dílčích úspěchů stal velký průlom, a musí donutit Rusy zaplatit za ně vysokou cenu… Rozhodující bude frontová linie,"  predikuje vývoj na příští rok Bielieskov.

Celý rozhovor s Mykolou Bielieskovem můžete zhlédnout v úvodním videu.

 
Mohlo by vás zajímat

O evropské diplomatické nemohoucnosti a Ušakovově napíchnutém telefonu

O evropské diplomatické nemohoucnosti a Ušakovově napíchnutém telefonu

"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

Rusům otrnulo. Těžkotonážní bombardéry se přiblížily Ukrajině, obavy z teroru sílí

Rusům otrnulo. Těžkotonážní bombardéry se přiblížily Ukrajině, obavy z teroru sílí
1:00

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu

Chaos v dopravě, zavřené školy a obchody. Kubu postihl velký výpadek proudu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Spotlight News video Video Aktuálně.cz Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina

Právě se děje

před 5 minutami
Kvíz: Poznáte, ve kterých českých městech stojí tyto novodobé architektonické perly?
Infografika

Kvíz: Poznáte, ve kterých českých městech stojí tyto novodobé architektonické perly?

Víte, kde stojí známé krematorium ze Spalovače mrtvol, Pavilon Z nebo třeba multifunkční dům Oblouk? Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu.
před 30 minutami
Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň

Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň

Vyplývá to z výročního žebříčku událostí a fenoménů ve vyhledávání Google, který ve čtvrtek firma zveřejnila v tiskové zprávě.
Aktualizováno před 48 minutami
Macinka neuvažuje o kompetenční žalobě, situaci kolem Turka chce řešit dialogem

ŽIVĚ
Macinka neuvažuje o kompetenční žalobě, situaci kolem Turka chce řešit dialogem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 53 minutami
Kostýmní mág Theodor Pištěk navrhl uniformy Hradní stráže a získal Oscara

Kostýmní mág Theodor Pištěk navrhl uniformy Hradní stráže a získal Oscara

Vytvořil kostýmy k řadě slavných filmů. Jeho celoživotní vášní byly rychlé automobily, proslul i evropskými cyklojízdami s Milošem Formanem.
před 57 minutami
Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od nynějška reprezentovat Rakousko. Hráčka oznámila na instagramu, že uspěla se žádostí o udělení občanství.
před 1 hodinou
Soud v Brně uložil Švachulovi z kauzy Stoka sedm let a osm měsíců vězení

Soud v Brně uložil Švachulovi z kauzy Stoka sedm let a osm měsíců vězení

Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou si někdejší místostarosta předtím vyjednal se státním zástupcem. Rozhodnutí je pravomocné.
před 1 hodinou
"Rusy to musí bolet." Ukrajinský expert přiznává, co bude jeho armádě citelně chybět
23:48

"Rusy to musí bolet." Ukrajinský expert přiznává, co bude jeho armádě citelně chybět

Korupční skandál lidí z okolí prezidenta Zelenského nebude mít na morálku vojáků vliv. Myslí si to ukrajinský vojenský analytik Mykola Bielieskov.
Další zprávy