Zahraničí

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Říká se o něm, že to je nejmocnější muž Ukrajiny. Ten, který tahá za nitky. Ten, který rozhoduje o všem. Ten, kdo má v rukou personální politiku. Ten, kdo je skutečný premiér. Ale v pátek ráno u něj zasahovala protikorupční policie a odpoledne rezignoval - Andrij Jermak, ředitel kabinetu prezidenta Volodymyra Zelenského. 
Andrij Jermak
Andrij Jermak | Foto: X/AndriyYermak

Byl obávaný i nenáviděný a Zelenského provázel už 15 let. Jejich vztah je osobní a důvěrný - Zelenskyj důvěřuje Jermakovi více než komukoli jinému a často se s ním radí. Jermak je pro zaneprázdněného prezidenta branou do světa - přes něj musí projít každý, kdo chce s prezidentem mluvit. A je i tím, kdo prezidentovi zprostředkovává informace. Právě on rozhodoval o tom, kdo se dostane do jaké pozice. A právě to se mu stalo osudným. 

Začátkem měsíce úřady obvinily osm lidí z rozsáhlého korupčního schématu, jehož hlavou byl blízký přítel Zelenského, podnikatel Timur Mindič. Tomu z každé zakázky státní energetické společnosti Enerhoatom plynulo do kapsy 10 až 15 procent. Následovalo odvolání ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a ministryně energetiky Svitlany Hrynčukové. 

Podle vyšetřovatelů Mindič a spol. "vysáli" minimálně sto milionů dolarů. Nejenže si obvinění z ukradených peněz podle detektivů financovali luxusní vily u Kyjeva, ale část z nich měla dokonce skončit v Rusku. Mindič stihl uprchnout (nejspíš do Izraele, má totiž dvojí občanství), při prohlídce u něj doma policisté našli nejen velké sumy v hotovosti, ale i zlatý záchod a zlatý bidet. 

Jak v tom všem figuruje Jermak? Minimálně nesl mocný šéf Zelenského kabinetu vinu na tom, že byli obvinění jmenováni do svých pozic - všichni totiž vědí, že to se neobešlo bez jeho souhlasu. Ovšem podle ukrajinského tisku v aféře figuruje přímo. Měl vystupovat pod přezdívkou Ali Baba a zajišťovat, aby protikorupční policie nezasáhla proti obviněným. 

Co řekli o Jermakovi?

"Jermak je schopný manažer. Vážím si ho za jeho výsledky. Dělá to, co mu řeknu, a plní své úkoly."
Volodymyr Zelenskyj 

"Andrij Jermak má tak velký vliv a je tak hluboce zapojen do mnoha záležitostí uvnitř země, že je nemožné, aby tak rozsáhlý korupční systém fungoval bez toho, aby o tom nevěděl." 
Daria Kaleniuková, výkonná ředitelka Ukrajinského centra pro boj proti korupci 

"Musíme s ním jednat, je to Zelenského člověk. Nemáme na výběr." 
nejmenovaný evropský úředník pro list Kyiv Independent 

"Jermakova síla spočívá v tom, že se prezentuje jako ideální manažer, který dokáže věci dotáhnout do konce. Jermak je hlavním tlačítkem na Zelenského dálkovém ovladači." 
Volodymyr Fesenko, politický analytik 

"Není žádným tajemstvím, že personální rozhodnutí v zemi, ať už v prezidentské kanceláři, ve vládě nebo ve státních podnicích, jsou bez Andrije Jermaka nemožná." 
Daria Kaleniuková, výkonná ředitelka Ukrajinského centra pro boj proti korupci 

Ukrajinský hlavní protikorupční prokurátor Oleksandr Klymenko zkraje listopadu uvedl, že podle vyšetřovatelů "Ali Baba pořádá schůzky a zadává úkoly orgánům činným v trestním řízení, aby zajistily pronásledování detektivů NABU (protikorupční policie) a protikorupčních prokurátorů".

Andrij Jermak

Když Zelenskyj letos v létě omezil nezávislost protikorupčních orgánů, vyvolalo to na Ukrajině rozsáhlé demonstrace. Hesla, která lidé provolávali, ale nesměřovala proti Zelenskému. Byla namířena proti Jermakovi, protože se všeobecně věřilo, že za úderem na protikorupční orgány stál právě on. 

Podle průzkumu Razumkovova centra z března letošního roku nedůvěřovalo Jermakovi 67 procent Ukrajinců. Přesto ještě v neděli 23. listopadu vedl Jermak ukrajinskou delegaci na jednání s Američany v Ženevě. 

 
