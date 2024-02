Marhoul: Viděl jsem věci, kterých se nikdy nezbavím. Lidi je potřeba strašit válkou

"Zničení Ruska by mohlo vést k daleko tragičtějším následkům, než je válka na Ukrajině. Stát by se rozpadl a je nutné si uvědomit, že tam jsou tisíce jaderných hlavic, které by se v tu chvíli dostaly mimo kontrolu," upozorňuje režisér Václav Marhoul, že není v našem zájmu, aby Ruská federace zcela zkolabovala. Nicméně porážka na Ukrajině by pro ni nebyla fatální. "Ale to Putin nedopustí," říká.

Spotlight Aktuálně.cz - Václav Marhoul | Video: Tým Spotlight

Hned na začátku ruské agrese chtěl jít na Ukrajinu bojovat na frontu. Ukrajinci mu ale řekli, že by tam nejspíš nepřežil a že bude užitečnější, když bude pomáhat z domova. Režisér a major v záloze Václav Marhoul proto shání peníze a na Ukrajinu a posílá materiál, který je zrovna potřeba. "Myslím, že je důležité strašit válkou a její absolutně hrůznou podobu je třeba lidem přibližovat. A díky tomu i v nich vzbuzovat empatii a vůli dál pomáhat," vysvětluje filmař, který podle svých slov rozumí tomu, že lidé nechtějí sledovat cizí utrpení, ale strkat hlavu do písku nelze. Sám Marhoul díky své armádní zkušenosti prý viděl věci, které už nikdy nedostane z hlavy. "Takové, které vídáte maximálně v televizi a na které bych nejraději zapomněl. I když bych na jednu stranu byl raději, kdybych je v hlavě neměl, na druhou stranu je to něco, co vás neustále nabíjí odhodláním," vysvětluje režisér jednu z motivací, proč spolupracuje například s neziskovou organizací Člověčina, která dováží pomoc jednotlivým batalionům ukrajinské armády. Režisér v rozhovoru mluví také o svém filmu Nabarvené ptáče, který se zčásti natáčel právě na Ukrajině, ale také o své epizodní roli v seriálu Dobré ráno, Brno!, kde si zahrál sám sebe jakožto vyhořelého režiséra. "Byl jsem tam jako totální loser, bezdomovec bez budoucnosti. Strašně mě to bavilo a asi nikdy jsem neměl na nic tolik reakcí," směje se Marhoul. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.