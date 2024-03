Na palety s léky se bez zájmu prášilo. Čech popsal „obrovské zklamání“ z mise v Gaze

“Není dost vody, nemáte čím zapít léky, skladba potravy není úplně pestrá, takže když nemáte průjem z infekce, tak máte úpornou zácpu. A když máte kožní infekci, tak se prohlubuje, protože se nemáte čím umýt,” popisuje lékárník Stanislav Havlíček situaci v palestinském Rafáhu, kde pomáhal s organizací Lékaři bez hranic. Nemoci se podle něj ve městě šíří, protože lidí je na místě jednoduše moc.

"Služby jako takové nefungují vůbec. Co se týče telefonování, tak nějaký signál funguje, ale dovoláte se v průběhu třech hodin až na patnáctý pokus třeba," popisuje situaci v palestinském Rafáhu, kde se koncentrují lidé prchající z celého Pásma Gazy, Havlíček, který se z města nedávno vrátil z humanitární mise.

Největší problém je ale podle něj s vodou. "Vozí se z jediné odsolovací stanice. My jsme distribuovali 2,5 litru na osobu, a to se nedostane na všechny. A to je jen voda k pití, tu k mytí prakticky není kde vzít," dodává lékárník, podle kterého lidé často musí sbírat dešťovou vodu i z plachet a stanů, pod kterými velká část z nich bydlí.

Havlíček v rozhovoru popisuje, jak se z města s dvěma sty tisíci obyvateli stalo útočiště pro zhruba dva miliony lidí prchajících před konfliktem na území Gazy - a proto musí velká část z nich bydlet v provizorních stanech. "Nejsou to stany, jaké známe z kempů. Je to prostě přístřešek na nějaké konstrukci s těžkou plachtou připevněnou na nákladním automobilu. Takže to nevětrá a je tam vlhko," přibližuje farmaceut každodenní životní podmínky místních.

Účastník mnoha humanitárních misí po celém světě mluví i o tom, jak velký problém je na místě se zásobami jídla a podvýživou, kterou v Rafáhu trpí čím dál více dětí. "Ta čísla hovoří neúprosně, během jednoho měsíce se jejich počet ztrojnásobil," říká k děsivé statistice.

Co ale Havlíčka nejvíce zarazilo, bylo, jak velký problém je na místě s distribucí některých základních potřeb pro humanitární pomoc. "Když jsem z Rafáhu odjížděl, tak mezi hranicí Gazy a Egypta jsme projížděli 'zemí nikoho' a já na vlastní oči viděl, že tam jsou palety s infuzními roztoky, na které se práší, praží na ně slunce a nikdo si jich nevšímá," kritizuje farmaceut.

