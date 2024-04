Část likvidovat, část dostat na svou stranu. Novinář popsal ideální vývoj v Palestině

"Cynicky řečeno, všichni jsme čekali, že budou civilní oběti. Když se dobývá takový pás, tak to jinak nejde. Na druhou stranu, nikdo nečekal, že to bude tak drsné," říká k postupu Izraele v Gaze redaktor Hospodářských novin Pavel "Pawluscha" Novotný. Izraelské vedení za to čelí čím dál silnější kritice od mezinárodního společenství.

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Novotný | Video: Tým Spotlight