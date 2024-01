Na Rusko doletí rakety a začne občanská válka. Reportér popsal "ideální" vývoj agrese

"Za ideální vývoj v Ruské federaci bych považoval, kdyby se sami ponořili do vnitřního boje a nějak si to tam vyřizovali,” říká novinář Ondřej Kundra, podle kterého by taková situace znamenala, že Rusko nebude zvládat ohrožovat někoho dalšího. Dodává ale, že Ukrajinci zatím nemají sílu nepokoje na ruském území zažehnout. “Myslím, že to Ukrajina není schopna rozpoutat," hodnotí reportér.

Spotlight Aktuálně.cz - Ondřej Kundra | Video: Tým Spotlight

Zatímco do vnitropolitické situace může Ruskem napadená Ukrajina zasáhnout jen stěží, podle zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt existuje jedna věc, která by teď mohla zemi přiblížit vítězství. "Mohla by řešit, jak dostat střely ze Západu, které mohou letět hluboko do ruského území a zasáhnout tam odpalovací stanoviště. Tím, jak Ukrajinci posunovali frontu a osvobozovali svá města, tak mohli posunovat své zbraně blíže k Rusku. Teď dostřelí dál, ale nedostřelí bohužel tak daleko," vysvětluje novinář. Právě Západ by teď podle něj měl reagovat na ruské raketové útoky na Ukrajinu a napadené zemi systémy s delším doletem pro potřebnou obranu dodat. Podle Kundry je potřeba ohlížet se i na to, že má Ukrajina za sebou velmi náročný rok, kdy se od ní očekávaly významnější postupy v protiútoku proti Rusku. "To se nepodařilo, ale zároveň Ukrajina loni zaznamenala i velké vojenské úspěchy, které nebyly tolik tematizovány. Třeba potopení celé řady ruských lodí a oslabení černomořské flotily," vysvětluje novinář a dodává, že pokud by v Černém moři Ukrajina postupovala podobnou rychlostí, tak výrazně paralyzuje možnost Ruska v oblasti operovat. "A kdyby se ještě nějakým způsobem podařilo zničit logistická odpalovací místa a velitelská stanoviště na Krymu, byla by to pro Vladimira Putina velká politická nepříjemnost," nastiňuje plány ukrajinského vedení Kundra. Reportér Respektu ve Spotlightu mluví také o tom, jak klesá popularita prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského oproti začátku invaze, a popisuje, jak řada představitelů země proti Zelenskému veřejně vystupuje. Podle novináře je to ale jasný důkaz demokracie a faktu, že je Ukrajina ve své podstatě svobodná. "To, že vůbec byla ochotna se Rusku postavit a jakým způsobem, je nepochybně vítězství Ukrajiny. Země se od roku 2014, kdy ji Rusko poprvé vojensky napadlo, hodně změnila. Dospěla do daleko většího stadia svobodné a otevřené společnosti," chválí Ukrajinu Kundra. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!