Vlivná sestra diktátora KLDR dala najevo ochotu zlepšit vztahy s Japonskem

Kim Jo-čon, vlivná sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una dala najevo ochotu KLDR zlepšit vztahy s Japonskem a nevyloučila ani možné pozvání japonského premiéra Fumia Kišidy do Pchjongjangu. Kim Jo-čong se tak podle agentury AFP vyjádřila poté, co Kišida minulý týden uvedl, že Tokio podniká konkrétní kroky k uspořádání japonsko-severokorejského summitu.

Kišida minulý týden prohlásil, že je potřeba, aby se vztahy mezi oběma zeměmi změnily. Kim Jo-čon označila Kišidova slova za pozitivní signál, "pokud jsou motivována skutečnou snahou odpoutat se od minulosti a otevřít novou kapitolu budoucnosti".

Sestra severokorejského vůdce přitom zdůraznila, že Japonsko především musí přestat nadnášet otázku japonských státních příslušníků, kteří byli uneseni do Severní Koreje v 70. a 80. letech minulého století, aby tam pomáhali při výcviku špionů. Kišida nicméně řekl, že i toto téma by chtěl při setkání se severokorejským vůdcem Kimem probrat.

Pchjongjang se k únosům Japonců přiznal v roce 2002 a pěti uneseným japonským občanům a jejich příbuzným povolil návrat do Japonska. Severní Korea sdělila, že zbývajících osm unesených je už po smrti. Tokio ale žádá více informací o tom, co se s těmito lidmi stalo. Japonsko má navíc podezření, že uneseno bylo podstatně větší množství lidí. Podle sestry severokorejského vůdce bylo téma únosů Japonců do KLDR již vyřešeno.

Nejvyšší představitelé Japonska a Severní Koreje se naposledy sešli v roce 2004, kdy tehdejší premiér Džuničiró Koizumi v KLDR jednal s Kim Čong-ilem, otcem nynějšího vůdce Kim Čong-una.

