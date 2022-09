Na pohřeb přiletěli až z Ameriky. Královna nás tu spojila, říkají lidé v Londýně

Dvouminutové ticho zakončilo moment, na který se připravovala celá země. Smrt dlouholeté panovnice královny Alžběty II. zastavila život ve Velké Británii, který se po odbití hodin a společně zazpívané hymně s pozměněným textem na "Bůh ochraňuj krále", může opět rozběhnout.

Londýn (od naší zvláštní zpravodajky) - Státní svátek vyhlášený na pohřeb královny mnoho lidí ocenilo jako den volna. Jiní řešili, kde nakoupí, když většina obchodních řetězců, stejně jako například rychlé občerstvení McDonald’s, na den zavřelo.

Pro přibližně milion dalších, kteří se na událost vypravili do hlavního města Spojeného království, to ale byla příležitost rozloučit se s královnou Alžbětou II., jež zemřela 8. září ve věku 96 let. Královská rodina, současní i bývalí členové vlád z mnoha zemí, včetně premiéra Petra Fialy (ODS) zastupujícího Česko, se zúčastnili bohoslužby ve Westminsterském opatství. Veřejnost ale prožívala smuteční obřad jinak.

Sestřih z pohřbu královny Alžběty II. | Video: Associated Press

Kromě do detailu naplánovaného pohřbu se v Londýně konala i řada neoficiálních akcí, se kterými precizní plány nepočítaly. Lidé například nosili na vzpomínková místa plyšové medvídky Paddingtony se sendviči namazanými marmeládou, které inspirovalo video natočené k letošní oslavě 70 let královny na trůnu.

Nakonec ale úřady musely Brity zastavit. Sendviče zachutnaly i krysám, liškám a dalším zvířatům v okolí.

Plánované a přísné kontrolované bylo naopak procesí, které se tvořilo směrem od královniny rakve ve Westminsterském sále od středy do pondělního rána, tedy před samotným pohřbem. Do této fronty, která byla kvůli velkému zájmu několikrát dočasně uzavřená, se zapojily desetitisíce lidí. Čekali hodiny, někdy i celý den.

Jejich důvody se často opakovaly: snaha vyjádřit královně úctu, poděkovat jí za službu lidu nebo být součástí velké události, která se nebude jen tak opakovat.

Babička všech, na kterou stojí za to si počkat

"Vždycky jsem říkala, že půjdu na smuteční průvod v Londýně, ale protože tu nebydlím, nevěděla jsem, jestli to bude možné. Když se však tahle příležitost vyskytla, věděla jsem, že to chci udělat," vysvětluje svou motivaci přidat se do dlouhé fronty sedmapadesátiletá Julia.

"Královna je naším národním pokladem. Nikdy jsem ji nepotkala, ale na tom nezáleží. Je jako babička nebo matka nás všech. Je součástí toho, být Britem," domnívá se žena, která z domu ležícím na sever od Londýna vyrazila ve čtvrt na jednu odpoledne. Do fronty se zařadila kolem čtvrté.

"Zůstanu tu do konce, neodcházím. To jsme my, Britové, takoví urputní. Jak říkáme, musíme pokračovat," dodává.

Pokračovat v čekání chtěla v neděli i 37letá Danielle, která s sebou vzala svou jedenáctiletou dceru Eleanor. Přitom se dozvěděla, že k rakvi se dostane až po půlnoci. "Asi budu unavená, ale nemyslím, že se budu nudit," říkala malá Eleanor. "Bude to zážitek a myslím, že nás to spojí," dodala její matka.

Hned první den si frontu, v té době jedenáctihodinovou, vystála i Henrietta, která v neděli hrdě ukazovala náramek na zápěstí. Ten návštěvníkům zaručoval, že i když se zajdou občerstvit, místo ve frontě jim zůstane.

Henrietta proto chtěla ulehčit čekání i ostatním. Nabízela jim v posledních hodinách před pohřbem kávu, čaj nebo možnost využít toaletu v jejím domě zdarma. "Nebudeme přece vydělávat na smrti královny," říkala rozhodně, zatímco seděla za improvizovaným stolem složeným z prken, která se při každém silnějším opření hýbala.

Lidé jí byli ale tak vděční, že přesto peníze nabízeli. Stát mnoho hodin ve frontě bez možnosti odskočit si nebo se napít vody by bylo pro ně neúnosné. Henrietta ale plánuje všechny peníze věnovat kostelu, který stojí nedaleko.

"Jeden pán nám sem dal dvacetilibrovku, několik lidí po deseti librách. Většinou se diví, že to máme zadarmo, když si u vedlejšího stánku koupili obyčejnou vodu za dvě libry," doplňovala její známá Ann. "Se zbláznili, vodu za dvě libry!" rozzlobila se Henrietta.

Bůh ochraňuj krále

Další lidé se s královnou loučili v den jejího pohřbu. Tisíce z nich obsadily cesty kolem trasy, kudy později prošel smuteční průvod s královninou rakví. Za ní kráčel kromě ostatních potomků a vnuků zesnulé královny i její nejstarší syn, nový král Karel III. Procesí k opatství přivedly skotské a irské regimenty. Lafetu s rakví po stranách symbolicky chránily jednotky Královské společnosti lukostřelců, tradiční skotské osobní stráže.

Lidé za policejními zátarasy rozložili skládací židle, karimatky, někdy i celé stany, aby to vše viděli. Výjimkou nebyly ani rodiny s dětmi, které to braly jako dobrodružství.

"Paní v první řadě je tu už od soboty a tamta přiletěla dokonce z Ameriky," líčí dvě kamarádky, které na místo přišly v neděli v šest hodin večer. Přibližně sedmnáctihodinové čekání jim zajistilo místo až ve třetí řadě. Přesto byly nadšené. "Máme prosecco a záchody jsou blízko."

"Připomíná mi to duchovní pouť. Lidé se tu podporují a sdílí své příběhy. Při pandemii jsme byli rozděleni a královna nám tehdy říkala, že se opět potkáme. A nyní jsme tady, spojila nás," popisuje Jacqueline, která pracuje jako kaplanka v nemocnici.

Do budoucna doufá, že Brity bude spojovat král Karel III. "Budeme ho podporovat. V minulosti se mu mnoho lidí smálo, ale nyní jsou jeho témata tím nejdůležitějším - životní prostředí, zemědělství nebo jak se máme starat o svou zemi i svět. Teď se o tom mluví všude. Myslím, že to bude král s vizí," říká, zatímco sedí na rozkládacím křesle na dohled od Buckinghamského paláce.

Tisíce lidí průvod a následnou bohoslužbu sledovaly také u velkoplošných obrazovek rozmístěných po celé Británii. Když na konci obřadu ve Westminsterském opatství začaly dvě minuty ticha, zmlkli i lidé v Hyde Parku. Heslo "Bůh ochraňuj krále" ze státní hymny, která po tichu následovala, se tak neslo celým Londýnem.

Video: Královně dala sbohem dvojitá duha