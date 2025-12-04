Rusům otrnulo. Těžkotonážní bombardéry se přiblížily Ukrajině, obavy z teroru sílí

Kolem 25. listopadu Rusko nečekaně přemístilo 16 dvoumotorových bombardérů Tu-22M s měnitelnou geometrií křídel ze základny Belaja na Sibiři do Oleněgorsku v severním Rusku. Přiblížili nadzvukové bombardéry mnohem blíž k Ukrajině. Belaja je od ní vzdálena 4500 km, Oleněgorsk 1600 km.
Hlavní střelou pro tento typ bombardérů je Ch-22, která doletí s tunovou hlavicí do vzdálenosti 600 km. Krátce po příletu do Oleněgorsku tři stroje (v kódu NATO označované jako "Backfire") nesly střely Ch-22 při letu v mezinárodním vzdušném prostoru nad Baltským mořem. Podle serveru Euromaidan Press šlo o jasný záměr prověřit protivzdušnou obranu NATO. Jeden z bombardérů sledovala stíhačka Gripen švédského letectva.
Na začátku plnohodnotné invaze se Tu-22M pravidelně podílely na náletech na ukrajinská města. V roce 2024 se však tempo útoků zpomalilo, což možná naznačuje, že Rusům docházely 6tunové střely Ch-22, které pro své raketové motory používají vysoce toxickou směs kapalného paliva na bázi kyseliny.
Rusové stroje nahradili desítkami starších vrtulových Tu-95, jimiž v současnosti převážně na ukrajinská města a civilisty útočí. Při většině náletů, které probíhají zhruba dvakrát týdně, odpalují řízené střely Ch-101. Agresor příležitostně nasazuje také šestnáct letounů Tu-160 vyzbrojených stejnými střelami.
Flotila Tu-22M měla problémy nejen kvůli předpokládanému nedostatku munice. Rusové nejdříve ztratili dva Backfiry kvůli ukrajinským náletům dronů, jeden sestřelila baterie S-200 země-vzduch. Prvního června 2025 provedli Ukrajinci již zmiňovanou operaci Pavučina, kdy propašované drony zničily čtyři Tu-22M. Poté ruské letectvo raději přemístilo bombardéry na Dálný východ.
To se ale nyní začíná měnit. Podle Euromaidan Press je možné, že bombardéry Tu-22M se připravují na velkolepý návrat do války. Je také možné, že se tyto síly po letech bolestivých ztrát opět rozrůstají.
Letečtí experti, kteří sledují ruské bombardéry podle čísel na jejich přídích, byli překvapeni, že jeden z Backfirů, který nedávno přeletěl nad Baltským mořem, nebyl dosud nikdy veřejně spatřen. "Jedná se o modernizovaný nebo repasovaný Tu-22M3, který se dosud na veřejnosti neobjevil," informoval analytik otevřených zdrojů AviVector.
Rusové mají ve skladu stovky starých letadel tohoto typu. Ne všechna jsou vhodná k opětovnému uvedení do provozu. Některá z nich však určitě ano - a je možné, že jedno z nich se připojilo k válkou zdecimované flotile v očekávání nové vlny útoků na ukrajinská města.