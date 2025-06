"Trojský kůň" je zpátky v plné síle. Ukrajinci zavařili i nejmocnějším armádám světa

"Ukrajinská kreativita, včetně masivní operace Pavučina hluboko v ruském týlu, je pro západní armády velkým poučením," řekl v rozhovoru agentuře AFP vrchní velitel sil NATO pro transformaci a bývalý francouzský velitel námořnictva Pierre Vandier. Zároveň připomněl nutnost inovací a vojenského plánování potřebných k poražení Ruska.

Ukrajinci operací Pavučina podle Vandiera nastrčili Rusku trojského koně. "Dnes vidíme, že tento druh taktiky je znovu oživen technickou a průmyslovou kreativitou," přirovnal Francouz současnou vojenskou akci k mytologickému příběhu ze starověkého Řecka.

A právě inovace a adaptace je podle Vandiera pro vítězství zásadní, jelikož se válka velmi rychle proměňuje. "Vstupujeme do dynamické éry, kdy se armády musí spoléhat na velké a adaptivní plánování. Budeme svědky neustálých inovací, kdy týden po týdnu, měsíc po měsíci nebo rok po roce budeme schopni vymýšlet věci, které jsme nepředpokládali," upřesnil.

Nové obranné schopnosti proti Rusku

NATO si určilo nové cíle pro svou obranu, aby bylo schopné Rusy odrazit. Západní zpravodajské agentury však varovaly, že Kreml obnovuje své síly tempem, které Severoatlantickou alianci výrazně předstihuje, a mohl by být připraven zaútočit na NATO již za čtyři roky. "Čas je skutečně rozhodujícím parametrem. Musíme jednat rychle," podotkl Vandier.

Admirál, jenž dříve velel francouzské vlajkové letadlové lodi Charles De Gaulle, uvedl, že NATO musí shromáždit síly, aby odradilo případného protivníka od pokusu zaútočit.

"Když říkáte ‚bráním se‘, máte zbraně k obraně. Když říkáte, že odstrašujete, máte zbraně k odstrašení. To je to, co by mělo zabránit válce - přimět protivníka, aby si myslel ,zítra ráno nevyhraju'," rozvíjel úvahu Vandier.

Drony nejsou všemocné

Na červnovém summitu NATO v Haagu se očekává, že se členské státy po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodnou na výrazném zvýšení výdajů na obranu.

Dramaticky by měl růst výdaj na vojenskou techniku. Plánovači si ale kladou otázku: Pokud mohou ukrajinské drony způsobit ruským bombardérům škody za miliardy dolarů, vyplatí se ještě vůbec investovat do drahých systémů?

"Nikdo z armádního prostředí vám neřekne, že se obejdeme bez toho, čemu budeme říkat tradiční vybavení. Jsme si však jisti, že potřebujeme nové vybavení, které ho doplní," namítl v rozhovoru Vandier.

Podle údajů více než 70 procent obětí na ukrajinském bojišti mají na svědomí drony, které jsou v moderní válce nepostradatelné. Nejsou ale všemocné. "S desetimetrovým dronem dnes Atlantik nepřeletíte. Ani snadno nevyhledáte ponorky. Pokud ale budou doprovázet vaše velké platformy, budete schopni dosáhnout mnohem lepších výsledků s mnohem nižšími náklady," myslí si velitel sil NATO pro transformaci.

Transformace bojiště i vojenských schopností

Svůj vliv posiluje stále víc umělá inteligence a robotika, které v budoucnu změní podobu bojiště. "Všechny moderní armády budou mít pilotované i nepilotované schopností. Je také mnohem efektivnější dodávat munici pozemním robotem než s družstvem vojáků, kteří by mohli čelit střelbě," podotkl Vandier.

Náklady na tuto částečnou transformaci, hovoří se nejméně o 30 procent, se odhadují na stovky miliard dolarů. Vandier považuje přeměnu za proveditelnou. "Dnes máme k dispozici všechny nástroje. Máme inženýrské vybavení, odborné znalosti a technologie. Takže musíme začít," dodal vrchní velitel sil NATO pro transformaci a bývalý francouzský velitel námořnictva.

