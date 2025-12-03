Rusy měla drtit ukrajinská "přelomová zbraň". Teď se nejen Češi bojí, že jde o podvod

Ukrajinci se střelou s plochou dráhou letu Flamingo (Plameňák) pochlubili na konci prázdnin. Tvrdili, že inerciálně a satelitně naváděná zbraň doletí až 3000 kilometrů, umí vyvinout rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost útočné hlavice může být až 1150 kilogramů. "Díky mnoha komerčně dostupným komponentům je možné ji hromadně vyrábět v krátkém časovém horizontu," sliboval výrobce.
Flamingo měla být jednoduchá a údajně levná. Výrobní cena se má pohybovat okolo půl milionu dolarů. Podpořit ukrajinskou snahu se v té době rozhodla i česká iniciativa Dárek pro Putina, která se angažuje v pomoci napadené zemi. Iniciativa rozjela sbírku na nákup střely, kterou chtěla pojmenovat po nedávno zesnulé jaderné inženýrce Daně Drábové.
V říjnu iniciativa ve sbírce na střelu vybrala od dárců požadovanou částku 12,5 milionu korun za dva dny. Už v době představení střely ale začal firmu Fire Point, která dostává obrovské částky od ministerstva obrany, vyšetřovat ukrajinský protikorupční úřad. Ten vysledoval, že konečným vlastníkem společnosti by měl být Timur Mindič. Šlo o spoluvlastníka televizního studia Kvartal 95, které kdysi založil spolu se současným prezidentem Volodymyrem Zelenským.
V listopadu se ukázalo, že Mindič stál v čele skupiny, která získávala úplatky z vládních zakázek. Fire Point podle serveru Trench Art ale nadále popírá své napojení na Mindiče, který z Ukrajiny utekl. Společnost je nicméně nadále vyšetřována kvůli korupci a ukrývání osob vyhýbajících se vojenské službě.
"Chceme vám říct, že peníze ze sbírky na střelu Dana 1 máme stále na účtu a budeme s nimi nakládat s maximální opatrností a zodpovědností jako u ostatních sbírek," vzkázala podporovatelům iniciativa Dárek pro Putina. Nejasné je ale i plnění slibu Fire Pointu, že bude od října dodávat sedm střel denně.
Firma sice vyrábí útočné drony FP-1 a FP-2, podle serveru Trench Art ale není jasné, zda mezi úspěšné produkty patří i střela s plochou dráhou letu. Cituje vojenského pozorovatele s přezdívkou Thorkill. Podle něho je možné, že Fire Point vyrábí jen velmi omezené množství střel Flamingo a ukrajinské síly jich v důsledku toho odpalují jen velmi málo.
"V boji bylo doposud použito celkem devět střel, čímž se tento počet blíží tomu, co bylo ukázáno novináři agentury AP v hangáru poblíž Kyjeva během veřejného odhalení v srpnu," tvrdí Thorkill, podle kterého došlo pravděpodobně jen ke čtyřem nebo pěti útokům Flamingem. "Možná, že Plameňák je skutečně životaschopná zbraň, stejně jako útočné drony. Ale pokud ano, zatím pro to neexistuje mnoho důkazů," tvrdí Trench Art.
Dárek pro Putina stále doufá, že střela Dana 1 vyrazí na cíl v Rusku. "Poslední dny si velmi povídáme s kolegy ze společnosti Fire Point. Bavíme se i s dalšími lidmi a třídíme ten prales informací, který kolem nás vyrostl. Chceme peníze dárců utratit zodpovědně a smysluplně. Vůbec není vyloučeno, že Dana 1 poletí. I když to asi na Kreml (zatím) nebude," vzkázala iniciativa 2. prosince.