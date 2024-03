"Přijdou přiznání." Fotky zbídačených teroristů prozradily, po čem Rusové jdou

Ruští vyšetřovatelé brutálně mučili čtyři podezřelé, kteří se měli bezprostředně podílet na krvavé střelbě v koncertním sále u Moskvy. K útoku se ale přihlásil Islámský stát (IS). "Pro IS to byl v jistém smyslu úspěšný útok, a proto jich bude (v Rusku) přibývat," tvrdí profesorka mezinárodních vztahů na The New School v New Yorku Nina Chruščevová.

2:30 Skoro 140 obětí. Rusko masakr za každou cenu svede na Ukrajinu, říká expertka | Video: Reuters

Okresní soud v moskevském Basmanném obvinil Dalerdžona Mirzojeva, Muchammadsobira Fajzova, Šamsidina Fariduniho a Sajdakramia Račabalizoda ze spáchání teroristického útoku s následkem smrti jiných osob. Po útoku v Krasnogorsku zemřelo 139 lidí a 182 utrpělo zranění. Jeden z obviněných Tádžiků se podle agentury Reuters objevil zjevně s chybějícím uchem a druhého přivezli bezvládného na invalidním vozíku. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov odmítl na otázku novináře, zda byli mučeni, odpovědět. Ruští zákonodárci navíc začínají volat po opětovném zavedení trestu smrti. Související Teror v Moskvě připomíná záhadné exploze paneláků. Putin ukazuje prstem na Ukrajinu "Ti podezřelí byli mučeni. Přijdou přiznání. A protože víme, jaká jsou ruská přiznání, tak ta přiznání pravděpodobně budou mít alespoň trochu ukrajinskou stopu," podotýká Chruščevová, co prozradily videa a fotky mučených podezřelých. Podle ní je ale důležitější otázkou, co čeká Rusy v budoucnu. "Kreml bude tlačit na prokázání ukrajinské stopy, ale ISIS nezmizí a vlastně to byl pro ně v jistém smyslu úspěšný útok. A bude jich víc," odhaduje profesorka mezinárodních vztahů na The New School v New Yorku. John Sipher, který v Rusku působil jako agent CIA, se domnívá, že byla Federální služba bezpečnosti (FSB) možná příliš zaneprázdněna politickými a dalšími hrozbami pro Putina a jeho vládu. "(Bezpečnostním službám) jde spíše o ochranu Kremlu než o ochranu lidí," řekl Sipher, který také předpověděl, že Putin nyní teroristický útok využije k ospravedlnění nějaké nové akce proti Ukrajině nebo Západu. K masakru v Krasnogorsku se přihlásila afghánská odnož Islámského státu, která údajně masivně verbuje své přívržence v Tádžikistánu. Podle odhadů v Rusku žije až 1,5 milionu přistěhovalců z této chudé postsovětské země. Většinu útoků spojených s islámskými extremisty, které postihly Rusko v posledním čtvrtstoletí, spáchali čečenští separatisté. Ale k útokům, které začaly v roce 2015, se přihlásil Islámský stát, který se postavil proti ruskému tažení v Sýrii. K IS v Sýrii a Iráku se přidaly i tisíce radikálů z bývalého Sovětského svazu, včetně stovek Tádžiků. "Vzácné záběry" ukazují Putina, jak řeší teror u Moskvy. Video ale působí podezřele. (Celý článek s videem zde) 0:48 Záběry ruského novináře, které mají dokazovat, že Putin řešil teroristický útok u Moskvy od prvních okamžiků. | Video: Aktuálně.cz/Telegram/Pavel Zarubin