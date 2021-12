Ruský soud rozpustil organizaci Memorial. Zkresluje naši historii, řekl prokurátor

Ruský nejvyšší soud rozhodl o rozpuštění nevládní organizace Mezinárodní Memorial, známé odhalováním zločinů komunismu a stalinismu v někdejším Sovětském svazu. Soud rozhodnutí odůvodnil porušením ruského zákona o zahraničních agentech. Právní zástupkyně skupiny Maria Ejsmontová, podle níž byla žaloba politicky motivována, sdělila, že se Memorial proti rozhodnutí odvolá.

"Soud na základě žaloby prokuratury rozhodl o zrušení mezinárodní veřejné organizace Mezinárodní historická vzdělávací, charitativní a lidskoprávní společnost Memorial a jejích strukturálních organizací," citovalo Echo Moskvy ze soudního rozhodnutí.

Mezinárodní Memorial dostal od úřadů nálepku "zahraničního agenta" v roce 2016. Toto označení, které si od dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace. Rusko kontroverzní zákon o "zahraničních agentech" přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo z nevládních organizací na nezávislá média i jednotlivce, kteří přijímají finance ze zahraničí a podle úřadů vyvíjejí politickou činnost.

"Mezinárodní Memorial vznikl jako organizace pro uchování paměti národa, ale nyní se téměř výhradně zaměřuje na zkreslování historické paměti, především pak na Velkou vlasteneckou válku," prohlásil při soudním slyšení zástupce ruské generální prokuratury Alexej Žafjarov. Podle něj organizace "vytváří falešný obraz Sovětského svazu jako teroristického státu".

"My, potomci vítězů, jsme nyní nuceni přihlížet rehabilitaci zrádců a nacistických kolaborantů - nejspíš proto, že za to někdo platí. A to je skutečný důvod, proč Memorial tak ostře odmítá svůj status zahraničního agenta," dodal Žafjarov.

Memorial vznikl na konci 80. let a k jeho zakladatelům patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Organizace proslula především odhalováním zločinů stalinismu, věnuje se také ochraně lidských práv. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. V roce 2018 mělo přes šedesát poboček a přidružených organizací roztroušených po celém Rusku. Řada z nich se stala v minulosti terči útoků.

Už tuto středu zřejmě moskevský městský soud rozhodne o druhé ze žalob prokuratury, tentokrát proti moskevskému Lidskoprávnímu středisku Memorial, sesterské organizaci Mezinárodního Memorialu. Také moskevské centrum podle názoru ruských prokurátorů ospravedlňuje terorismus, extremismus a závažně porušuje zákon o takzvaných zahraničních agentech.