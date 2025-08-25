Snímky z vesmíru potvrzují obavy. Rusko se v obrovském měřítku chystá na novou válku

Mezi nejkřiklavější příklady patří mezinárodní letiště v Doněcku. Nedávné satelitní snímky, které společnosti Planet Labs poskytla deníku Kyiv Independent, ukazují náhlý stavební ruch na starém letišti, které pustlo více než deset let.
Ukrajina přestavěla letiště na jedno z nejmodernějších v zemi pro fotbalové Euro 2012. Přes milion cestujících ročně procházelo zrekonstruovaným terminálem, dokud v roce 2014 do oblasti nedorazila válka. Proruští povstalci ho rozmetali na základy.
Na konci letošního července Rusové přistávací dráhu nově vyasfaltovali. Nyní ji zaplňují malé bílé přístřešky a na ruinách starého terminálu vyrostl nový bílý hangár. "Nové letištní stavby jsou sklady a odpalovací rampy pro stále se zvětšující roje ruských dálkových dronů Šahíd, které mohou nyní po cestě k finálnímu cíli průběžné shazovat granáty," říká Vadym Hluško, zakladatel ukrajinského OSINT projektu Kiberboroshno.
Ukrajinci se obávají, že okupovaná území se již stala nástupišti pro další ruskou invazi. "Militarizují vše, co se jim dostane do rukou," řekla o situaci v Doněcku ukrajinská partyzánka ze skupiny Zla Mavka, která hovořila pod podmínkou anonymity. "Armáda okupuje prázdné dílny, zřizuje kasárna a stráže nikoho nepustí blízko. Ani nevíme, co je uvnitř, ale každý vidí, jak v noci jezdí konvoje dovnitř a ven," tvrdí.
"Velká část Donbasu je již dnes ruskou vojenskou základnou. Téměř v každém sídle je nějaký prostor pro ruské vojáky," naříká Petro Andrjušenko, rodák z Mariupolu a válečný poradce ukrajinského starosty města. Nedávná videa zveřejněná Rusy například ukazují továrnu, která kdysi vyráběla tahače a traktory v Berďansku, přeměněnou na vojenskou základnu.
Mlékárna v Dovžansku, dříve zvaném Sverdlovsk, je nyní ruskou základnou pro opravy vozidel na východě Luhanské oblasti. V Oleksandrivce v Doněcké oblasti ruské síly nedávno přeměnily školu na úkryt pro tanky. Na Krymu a podél Azovského moře ruští okupační vojáci přeměnili nekonečnou řadu bývalých letovisek na kasárna.
Zástupce Krymských bojových racků, ukrajinského hnutí odporu, řekl pod podmínkou anonymity Kyiv Independent, že ruská militarizace území se od začátku rozsáhlé invaze pouze zrychlila. "Krym v současné době plní dvě funkce: jako odrazový můstek pro potenciální ofenzivní operace a jako základna pro zásobování ruských sil na jižní Ukrajině," dodal.
"To, co vidíme z nových ruských vojenských zařízení, je pravděpodobně méně než 1 % toho, co tam skutečně je. Téměř v každém populačním centru jsou nějaké prostory pro ruské vojáky," tvrdí Andrjušenko. Ukrajina zatím brání zbývající klíčová města v Doněcké a Luhanské oblasti. Jejich případným opuštěním riskuje ztrátu nejlepších opevnění ve prospěch Ruska.