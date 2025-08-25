Zahraničí

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

ČTK ČTK
před 20 minutami
Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka kvůli výrokům na adresu ropovodu Družba, kterým Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó v neděli vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal s výhrůžkami na adresu Maďarska a aby Ukrajina neohrožovala maďarskou energetickou bezpečnost.
Zelenského narážka na Družbu | Video: Reuters

Zelenskyj v neděli na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym odpovídal na otázku, zda Kyjev útoky na ropovod Družba získal novou páku proti Maďarsku. Národněkonzervativní vláda v Budapešti navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a staví se proti přijímání dalších unijních protiruských sankcí i proti možné integraci Ukrajiny do západních struktur.

Související

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Ropovody z vrtulníku
Zobrazit reportáž

"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," řekl s úsměvem Zelenskyj.

Szijjártó obvinil Zelenského, že nedělní ukrajinský státní svátek, kdy si země připomínala Den nezávislosti, využívá k "otevřeným hrozbám vůči Maďarsku". Útoky na infrastrukturu sloužící dodávkám energetických surovin do Maďarska lze podle maďarského ministra interpretovat jako útoky na maďarskou suverenitu. "Válka (mezi Ruskem a Ukrajinou), se kterou nemáme nic společného, neospravedlňuje narušování naší suverenity. Vyzýváme Volodymyra Zelenského, aby zastavil tyto hrozby na adresu Maďarska a přestal ohrožovat naši energetickou bezpečnost," cituje Szijjártóa agentura MTI.

Jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha mu pak vzkázal, že "nemá co říkat ukrajinskému prezidentovi, co a kdy má dělat a říkat. Je to prezident Ukrajiny, ne Maďarska". Doporučil Maďarsku, aby stejně jako zbytek Evropy diverzifikovalo zdroje energetických surovin a stalo se nezávislým na Rusku.

Budapešť obvinila Ukrajinu, že od 13. srpna podnikla tři útoky na ropovod Družba. Po úderu z 22. srpna přišly Maďarsko a Slovensko o dodávky suroviny na dalších pět dnů, uvedl Szijjártó. Slovensko a Maďarsko se kvůli tomu obrátily na Evropskou komisi a šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou.

Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že ruské úřady se k útokům na ropovod oficiálně nevyjádřily, ale Alexandr Bogomaz, gubernátor Brjanské oblasti, přes kterou Družba prochází, informoval o tom, že v noci na 22. srpna "v důsledku odrážení kombinovaného útoku" vznikl požár na "objektu palivové infrastruktury". Neuvedl, o jaký objekt konkrétně šlo.

"Buď Rusko špatně míří, nebo cílí na civilisty. Co z toho to je?" zeptala se novinářka Lavrova (24. 8. 2025)

"Buď Rusko špatně míří nebo cílí na civilisty. Co z toho to je?" zeptala se novinářka Lavrova | Video: X/atrupar
 
Mohlo by vás zajímat

Slavný režisér Woody Allen "navštívil" Moskvu. Má ohledně ní jenom "dobré pocity"

Slavný režisér Woody Allen "navštívil" Moskvu. Má ohledně ní jenom "dobré pocity"
0:48

Čína zvažuje vyslání mírových jednotek na Ukrajinu. Kritici se bojí špionáže

Čína zvažuje vyslání mírových jednotek na Ukrajinu. Kritici se bojí špionáže

Snímky z vesmíru potvrzují obavy. Rusko se v obrovském měřítku chystá na novou válku

Snímky z vesmíru potvrzují obavy. Rusko se v obrovském měřítku chystá na novou válku
0:15

Rusové zaútočili drony na města v Sumské oblasti, hoří obytné domy

Rusové zaútočili drony na města v Sumské oblasti, hoří obytné domy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života
2:33

Recenze: Mám ľudí rád! Film Duchoň se podobá videoklipu ze zpěvákova života

Slovenskou pěveckou star 70.a 80. let ve snímku nacházíme na konci jeho úspěšného období, zadluženého, s podlomeným zdravím. A díváme se zpět.
před 20 minutami
Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři
0:27

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," řekl s úsměvem Zelenskyj.
Aktualizováno před 24 minutami
Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek
Infografika

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Aktuálně.cz přináší kompletní přehled všech kandidátů do sněmovních voleb. Jsou mezi nimi "šotouš", vášnivý hráč Fortnite i správce hřbitova.
před 29 minutami
Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Fantastickým výkonem ve druhé etapě potvrdil Jonas Vingegaard roli hlavního favorita Vuelty. V pondělí však jeho tým počítá šestimilionovou ztrátu.
před 39 minutami
Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

Rakousko žaluje obchodní řetězce kvůli klamavé reklamě na slevy

V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin.
před 41 minutami
Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Obětí loňských záplav je sedm, v Polsku se našlo tělo muže z Jesenicka

Muž tehdy cestoval společně s dalšími dvěma lidmi vozidlem, které 14. září strhla rozbouřená řeka Slavíč.
před 1 hodinou
Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána
Přehled

Postrach Moravy bez příkras. Skutečný příběh vraha Martina Leciána

Pravdivý příběh Martina Leciána. Od mediální hvězdy a "Postrachu Moravy" po chladnokrevného vraha a oprátku. Fakta proti mýtům.
Další zprávy