Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři

Zelenskyj v neděli na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym odpovídal na otázku, zda Kyjev útoky na ropovod Družba získal novou páku proti Maďarsku. Národněkonzervativní vláda v Budapešti navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a staví se proti přijímání dalších unijních protiruských sankcí i proti možné integraci Ukrajiny do západních struktur.
"Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na maďarské pozici," řekl s úsměvem Zelenskyj.
Szijjártó obvinil Zelenského, že nedělní ukrajinský státní svátek, kdy si země připomínala Den nezávislosti, využívá k "otevřeným hrozbám vůči Maďarsku". Útoky na infrastrukturu sloužící dodávkám energetických surovin do Maďarska lze podle maďarského ministra interpretovat jako útoky na maďarskou suverenitu. "Válka (mezi Ruskem a Ukrajinou), se kterou nemáme nic společného, neospravedlňuje narušování naší suverenity. Vyzýváme Volodymyra Zelenského, aby zastavil tyto hrozby na adresu Maďarska a přestal ohrožovat naši energetickou bezpečnost," cituje Szijjártóa agentura MTI.
Jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha mu pak vzkázal, že "nemá co říkat ukrajinskému prezidentovi, co a kdy má dělat a říkat. Je to prezident Ukrajiny, ne Maďarska". Doporučil Maďarsku, aby stejně jako zbytek Evropy diverzifikovalo zdroje energetických surovin a stalo se nezávislým na Rusku.
Budapešť obvinila Ukrajinu, že od 13. srpna podnikla tři útoky na ropovod Družba. Po úderu z 22. srpna přišly Maďarsko a Slovensko o dodávky suroviny na dalších pět dnů, uvedl Szijjártó. Slovensko a Maďarsko se kvůli tomu obrátily na Evropskou komisi a šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou.
Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že ruské úřady se k útokům na ropovod oficiálně nevyjádřily, ale Alexandr Bogomaz, gubernátor Brjanské oblasti, přes kterou Družba prochází, informoval o tom, že v noci na 22. srpna "v důsledku odrážení kombinovaného útoku" vznikl požár na "objektu palivové infrastruktury". Neuvedl, o jaký objekt konkrétně šlo.